Trasladaron a Claudio Barrelier a la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje

En un operativo realizado durante la madrugada de este viernes, Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue trasladado desde la cárcel de Bouwer hacia la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba. La medida fue ejecutada por el Servicio Penitenciario de Córdoba, que llevó adelante el procedimiento bajo un estricto esquema de reserva.

El traslado se concretó cerca de las 3 de la mañana, en el marco de un operativo desarrollado con estricto sigilo. Según la información disponible, una vez ingresado al establecimiento penitenciario, Barrelier fue alojado en una celda individual, separado del resto de la población carcelaria y bajo un sistema de monitoreo permanente, condiciones adoptadas como parte del esquema de seguridad dispuesto para su permanencia en la unidad.

El traslado en la madrugada

El procedimiento fue organizado por el Servicio Penitenciario de Córdoba, que ejecutó el traslado desde el penal de Bouwer hacia la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje.

De acuerdo con la información difundida, la medida se desarrolló bajo estricta reserva y contempló un esquema especial de alojamiento para el principal acusado del femicidio de Agostina Vega. Tras arribar al establecimiento penitenciario, Barrelier quedó alojado en una celda individual, aislado del resto de los internos y con monitoreo permanente, modalidad que busca preservar las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

El operativo no comprendió únicamente el traslado de Claudio Barrelier. En la misma intervención fue derivado Osvaldo Fassetta, el otro detenido en la causa.

Fassetta está acusado de haber encubierto presuntamente a Barrelier y, según se informó, vivía en la misma vivienda ubicada en barrio Cofico, inmueble que quedó bajo investigación en el marco de la causa por el crimen de la adolescente. Ambos traslados fueron realizados de manera simultánea dentro del operativo dispuesto por el Servicio Penitenciario.

Razones de seguridad

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que la decisión de trasladar a ambos detenidos respondió a razones de seguridad. Según explicaron, la principal preocupación era que pudieran ser atacados por otros internos mientras permanecían alojados en la cárcel de Bouwer, especialmente Claudio Barrelier debido a la gravedad de la acusación que enfrenta por el femicidio de Agostina Vega.

Como parte de ese esquema preventivo, el principal acusado fue ubicado en una celda individual y separado del resto de la población penitenciaria, permaneciendo además bajo un sistema de vigilancia permanente.

Fuentes penitenciarias señalaron también que, desde el inicio de su detención, Barrelier se mostró "inmutable", pese a encontrarse aislado del resto de los presos.

La investigación continúa

Claudio Barrelier se encuentra imputado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, un caso que generó una fuerte conmoción en la provincia de Córdoba.

La adolescente había sido intensamente buscada hasta que, el pasado 30 de mayo, su cuerpo fue encontrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La investigación permanece a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien continúa impulsando distintas medidas destinadas a reconstruir la secuencia del crimen y determinar si existieron otras responsabilidades vinculadas al acusado.

El planteo de la familia de la víctima

Mientras la investigación judicial continúa avanzando, la familia de Agostina Vega volvió a realizar cuestionamientos vinculados al desarrollo de la causa.

En ese contexto, Melisa Heredia, madre de la adolescente, volvió a señalar al exconcejal Ricardo Moreno, quien actuó como abogado de Claudio Barrelier al comienzo de la investigación.

La madre de Agostina solicitó que se investigue el rol de Moreno y sostuvo que Barrelier había sido "patovica" del exconcejal, a quien además acusó de haberlo protegido durante años.

Por otra parte, se indicó que Ricardo Moreno se encuentra actualmente en Miami, a la espera del partido que la Selección Argentina disputará este viernes frente a Cabo Verde.

Con el traslado de los dos detenidos al establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cruz del Eje, la causa por el femicidio de Agostina Vega suma un nuevo capítulo en el marco de una investigación que continúa bajo la conducción del fiscal Raúl Garzón, mientras permanecen en marcha distintas medidas destinadas a reconstruir el hecho y establecer todas las responsabilidades que puedan surgir del expediente judicial.