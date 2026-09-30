Caso Rojas: la querella reiteró que es posible el archivo de la causa de sostenerse la hipótesis del Ateneo

Mañana, jueves 1° de octubre, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca celebrará la audiencia correspondiente al artículo 452 del CPPCat, en el marco del planteo de nulidad presentado contra el Ateneo Médico Forense realizado el 13 de marzo de 2026. La instancia se desarrolla dentro de la causa que investiga la muerte de Juan Carlos Rojas, quien se desempeñaba como Ministro de Desarrollo Social y Sec. Gral. de UTHGRA Catamarca.

El eje de la audiencia estará puesto en la validez de una pericia colegiada que, según plantea la querella, quedó afectada por circunstancias técnicas que incidieron directamente sobre la posibilidad de participación de algunos de los profesionales convocados.

La importancia de la discusión no se limita a una cuestión formal. De acuerdo con el planteo de la querella, la conclusión alcanzada en ese ateneo puede tener consecuencias determinantes sobre el futuro de la investigación y sobre la posibilidad de que la causa continúe abierta.

Una pericia realizada bajo modalidad mixta

El Ateneo Médico Forense del 13 de marzo de 2026 fue realizado bajo una modalidad mixta, con la participación de peritos presenciales y otros conectados de manera remota. En ese contexto se produjo una falla técnica de audio que, según se señala en el planteo, afectó el desarrollo de la deliberación.

La propia Fiscalía reconoció la existencia de esa falla técnica. El problema, sostiene la querella, impidió que el perito de esa parte, Dr. Juan José Fenoglio, y varios peritos oficiales que participaban a distancia pudieran intervenir en igualdad de condiciones durante la deliberación.

El punto central de la objeción radica precisamente en esa desigualdad de participación. Para la querella, el problema técnico no constituyó una circunstancia menor, sino un defecto que incidió sobre las condiciones en las que se produjo la discusión científica de las distintas hipótesis relacionadas con la muerte de Rojas.

Del homicidio a una hipótesis alternativa

Según la querella, el efecto de ese acto viciado fue particularmente significativo porque habría contribuido a diluir una convergencia previa hacia la hipótesis de homicidio. El resultado del ateneo terminó consolidando una hipótesis alternativa: la posibilidad de que Juan Carlos Rojas hubiera muerto de manera accidental o por una causa natural.

La diferencia entre ambas líneas de análisis resulta decisiva para el expediente. Mientras la hipótesis de homicidio mantiene abierta la investigación sobre la posible existencia de un delito, la aceptación de una explicación accidental o natural puede producir una consecuencia procesal completamente distinta.

La querella cuestiona, precisamente, que una modificación de ese alcance pueda quedar asentada a partir de una instancia pericial que considera afectada en sus condiciones de desarrollo. No se trata, según el planteo, de anticipar cuál debería ser la conclusión sobre la causa de la muerte. El objetivo expresado es que esa determinación se produzca mediante un debate científico y procesal libre de vicios, con participación efectiva de las partes y de sus respectivos peritos.

La preocupación de la querella

La gravedad que la querella atribuye a la incorporación de una conclusión de muerte natural o accidental al plexo probatorio está vinculada con sus posibles efectos jurídicos.

Según el planteo, si la hipótesis no homicida se sostiene, correspondería el dictado de un decreto de inexistencia de delito. Esa decisión, a su vez, tendría consecuencias sobre el conjunto de la investigación. La querella advierte que el archivo alcanzaría tanto a la causa principal como a la causa conexa por encubrimiento agravado.

De esa manera, sostiene, se cerraría sin más una investigación que lleva casi 4 años y que procura esclarecer la muerte de Juan Carlos Rojas. El planteo agrega una consecuencia de especial gravedad: el crimen quedaría impune, al igual que aquellos que buscaron encubrir el hecho.

La advertencia de la querella se estructura, por lo tanto, alrededor de una relación directa entre la validez del ateneo, la hipótesis sobre la causa de la muerte y el destino procesal de las actuaciones.

El planteo de nulidad

Frente a ese escenario, la querella presentó el planteo de nulidad con el objetivo de evitar que una conclusión pericial alcanzada bajo las condiciones cuestionadas quede firme y termine determinando el destino de la causa.

Uno de los fundamentos centrales de la presentación es la afectación del control contradictorio en igualdad de armas, identificado en el planteo como una garantía de rango constitucional. La discusión que llegará mañana ante la Cámara de Apelaciones no busca, de acuerdo con lo expresado por la querella, anticipar un resultado sobre la investigación ni establecer de antemano cuál es la verdadera causa de la muerte de Rojas.

El propósito señalado es diferente: garantizar que la hipótesis pueda ser definida dentro de un procedimiento científico y procesal en el que las partes cuenten con condiciones adecuadas para intervenir y controlar las conclusiones.

La particularidad del caso está dada por el reconocimiento de la falla técnica por parte de la propia Fiscalía. Sobre esa base, la querella sostiene que no corresponde que una conclusión obtenida en esas condiciones produzca efectos definitivos sobre una investigación que lleva casi cuatro años.