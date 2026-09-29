Tras allanamientos en Catamarca, recuperan un tráiler robado y arrestaron a un hombre

El trabajo investigativo que movilizó a las fuerzas de seguridad provinciales tuvo su génesis en una serie de denuncias penales radicadas formalmente en las Unidades Judiciales N° 5 y N°7. En dichos centros judiciales, distintas personas mayores de edad decidieron dar a conocer su situación al manifestar que habrían sido víctimas de diversos ilícitos. Ante estos testimonios, que señalaban la comisión de delitos tras haber realizado tareas de su especialidad, se activaron los mecanismos legales y operativos pertinentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de las acciones delictivas denunciadas en la jurisdicción.

Despliegue Operativo y Allanamientos Domiciliarios

Para dar respuesta a los damnificados, se conformó un equipo de trabajo integrado por numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes actuaron de manera conjunta con los sumariantes de los Precintos Judiciales mencionados. Con las directivas impartidas y los elementos de prueba recabados en la etapa preliminar, los efectivos se constituyeron de manera simultánea en tres viviendas estratégicamente situadas en los barrios 50 Viviendas Norte y Eva Perón.

Los procedimientos de registro contaron con el rigor legal necesario, ya que se materializaron bajo la estricta disposición de las Fiscalías de Instrucción N° 4 y N° 8, garantizando de este modo la validez jurídica de todas las actuaciones llevadas a cabo en los inmuebles allanados.

Recuperación de Bienes y Secuestro de Elementos de Interés

Durante el desarrollo de los registros domiciliarios en las moradas de los barrios 50 Viviendas Norte y Eva Perón, el personal policial logró concretar importantes hallazgos vinculados directamente con las causas en curso. Los uniformados procedieron a la recuperación y secuestro de los siguientes elementos materiales:

Un tráiler de color metal, localizado en uno de los inmuebles inspeccionados.

Un rifle de aire comprimido, considerado de interés para la investigación.

Diversos elementos para juegos lúdicos.

Varias prendas de vestir que habrían sido utilizadas o adquiridas en el marco de los delitos investigados.

Todos estos objetos fueron formalmente incautados y puestos en calidad de secuestro, ya que se presume que estarían directamente relacionados con los hechos denunciados por las víctimas en las unidades judiciales.

Arresto y Medidas Procesales Intervinientes

Como corolario de las medidas judiciales y operativas en los barrios del norte capitalino, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un sujeto de apellido Sosa, quien cuenta con 50 años de edad. Tras efectivizarse su aprehensión en el marco de la causa, el individuo fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando alojado a estricta disposición de la Justicia interviniente. Desde el órgano judicial se impartieron de manera inmediata las directivas y medidas a seguir para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades penales definitivas del ciudadano demorado.