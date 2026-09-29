Luque y Cosachov dieron sus últimas palabras en el juicio por la muerte de Maradona

Después de un cuarto intermedio, el neurocirujano Leopoldo Luque amplió su indagatoria y volvió a referirse al vínculo que mantenía con Diego Armando Maradona. En su undécima y última declaración ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, buscó responder a las interpretaciones sobre su relación con el exfutbolista.

"Quisieron decir que yo hablaba de Diego como con desprecio, que no lo quería. Y quiero demostrar todo lo contrario", expresó Luque.

El neurocirujano sostuvo que su cercanía con Maradona no estuvo relacionada con beneficios profesionales o económicos. "A mí no me favorecía como médico estar con él. Yo no estaba con él por fama o dinero. Estaba porque lo amaba", afirmó. Y agregó que se trataba de una relación atravesada por una admiración personal, que, según sus palabras, muchos de quienes estuvieron vinculados al exfutbolista todavía conservan.

Su declaración se produjo en el marco de un juicio en el que los siete profesionales acusados enfrentan una imputación por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Cosachov: su vínculo con Maradona y el tratamiento

La psiquiatra Agustina Cosachov también brindó su última declaración. Durante su exposición explicó que conoció a Maradona el 27 de junio de 2020, a través de Luque, y afirmó que no tenía contacto con los familiares del exfutbolista.

Cosachov detalló que atendió a Maradona durante dos períodos: primero en Bella Vista y posteriormente, entre septiembre y noviembre de 2020, en la Clínica Ipensa.

También reconstruyó el momento en que tomó conocimiento de la internación en la Clínica Olivos. "Me enteré por los medios que ingresó a la Clínica Olivos y luego me comuniqué con el doctor Luque. Lo iban a intervenir por el hematoma subdural", relató.

Según explicó, después de esa internación, "el plan" era que Maradona no volviera al domicilio.

Hacia el final de su testimonio, la psiquiatra expresó su pesar por lo ocurrido y reivindicó la forma en que, según sostuvo, había desarrollado su tarea profesional.

"Quiero decir que la verdad lamentó mucho lo que pasó. Siempre traté de hacer lo que mejor sé, lo que mejor pude. Tenía un buen vínculo con el paciente, lo queríamos mucho", manifestó. Y cerró su declaración con una afirmación sobre su estado de conciencia respecto de lo ocurrido: "Tengo la conciencia tranquila".

Las últimas declaraciones de otros profesionales

Durante la mañana también declaró por última vez Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga de Maradona. Su exposición se produjo antes de que el debate ingresara en su etapa final. En la misma jornada brindó sus últimas palabras el médico clínico Pedro Di Spagna.

Otros tres profesionales acusados decidieron no utilizar la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal:

Carlos Díaz, psicólogo.

Ricardo Almirón, enfermero.

Mariano Perroni, coordinador de enfermería.

De este modo, las declaraciones finales de los profesionales se produjeron en un tramo decisivo del proceso, antes de que la discusión judicial avance hacia los alegatos.

El tramo final del juicio

Al terminar la audiencia, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, anticipó ante TN algunos aspectos de la exposición que prepara para los alegatos.

"Nosotros vamos a hacer una valoración exclusiva de la prueba y que no se nos escape nada. Vamos a alegar en último término", señaló.

El abogado también sostuvo: "Hay motivos para encontrarle el dolo a uno de los imputados". En ese sentido, se refirió especialmente a los audios incorporados al debate y afirmó: "La mugre está a la vista en este juicio, porque los audios son demoledores para demostrar conductas que son miserables".

Sus declaraciones anticipan una etapa en la que las partes deberán exponer sus interpretaciones sobre la prueba producida durante el debate. El eje estará puesto en la reconstrucción de los hechos y en las responsabilidades que cada parte atribuya o rechace respecto de la atención médica recibida por Maradona.

La atención domiciliaria y la acusación contra Luque

El juicio tiene como objetivo reconstruir la atención que recibió Maradona durante noviembre de 2020, cuando permanecía bajo internación domiciliaria en su casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.

Ese período se produjo después de la operación a la que había sido sometido por un hematoma subdural. Sobre ese contexto se concentra una parte central de la discusión judicial.

La principal acusación contra Luque sostiene que el neurocirujano fue uno de los impulsores del tratamiento domiciliario durante el cual murió Maradona. Además, se lo señaló por haber desoído advertencias relacionadas con el estado de salud del exfutbolista que le hicieron llegar sus hijas.

Los siete profesionales llegan al tramo final del juicio acusados bajo la misma figura penal: homicidio simple con dolo eventual, con una pena prevista de entre ocho y 25 años de prisión.