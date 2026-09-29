Choque entre dos motos en Catamarca dejó tres heridos, entre ellos dos menores

En la tarde de hoy, precisamente a la hora 13:50, la Comisaría de San Isidro tomó conocimiento de que en la esquina conformada por las calles Bernardino Ahumada y Facundo Segura, situada en dicha localidad perteneciente al departamento Valle Viejo, se había producido un siniestro vial. Ante este aviso, los uniformados se desplazaron de inmediato hacia el lugar de los hechos para constatar la situación y verificar el estado de los involucrados en el suceso, desplegando los protocolos iniciales de seguridad y asistencia en la vía pública.

La dinámica del impacto entre los vehículos

Una vez constituidos en la intersección mencionada, los efectivos policiales corroboraron cómo se desencadenó el hecho. Por un lado, se desplazaba un adolescente de 17 años de edad a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc., la cual presentaba una combinación de colores negro y gris. El conductor adolescente circulaba en compañía de un niño de 12 años de edad.

Por razones que hasta el momento son materia de investigación, este rodado colisionó con otro vehículo: una Motomel Skua roja de 150 cc., que se encontraba al mando de Bautista Villacorta, un hombre de 27 años de edad. La colisión entre ambos rodados generó consecuencias inmediatas sobre la integridad física de los tripulantes, requiriendo la rápida intervención de los servicios de emergencia sanitaria.

Asistencia médica y traslados de urgencia

A raíz directa del violento siniestro vial, las tres personas involucradas sufrieron lesiones de diversa consideración que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME. Los profesionales de la salud evaluaron el cuadro clínico de los heridos en el sitio del suceso y determinaron su inmediata derivación para una atención más compleja:

El traslado de los menores de edad hacia el Hospital de Niños Eva Perón.

El traslado del conductor mayor de edad hacia un sanatorio privado de la Capital.

Pericias técnicas y rigor legal en el lugar

Finalmente, para esclarecer las circunstancias del hecho y recolectar las pruebas necesarias, trabajaron rigurosamente en el lugar del accidente los peritos de la División Criminalística. Asimismo, se hicieron presentes los sumariantes del Precinto Judicial N° 10, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones correspondientes bajo las directrices legales pertinentes para dar curso formal a la investigación del caso.