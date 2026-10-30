Caso Roxana Murúa: sin audiencia de cesura porque las imputadas se negaron a salir de sus celdas

La audiencia de cesura correspondiente al juicio por el intento de homicidio de Roxana Murúa debió ser suspendida este viernes en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), luego de que dos de las imputadas se negaran a abandonar sus celdas para presentarse ante el estrado judicial. La situación impidió desarrollar la instancia prevista para esta jornada, en la que se esperaba avanzar con la determinación de las penas que deberán cumplir las personas declaradas culpables por el ataque.

Las protagonistas de la negativa fueron María Gilda Márquez y María Eugenia Castro, quienes no aceptaron salir de sus respectivos lugares de detención para participar del procedimiento. Ante esta circunstancia, las autoridades judiciales resolvieron pasar a un cuarto intermedio y disponer una nueva fecha para continuar con el tramo final del proceso.

De esta manera, la audiencia fue reprogramada para el próximo martes a las 11:00, jornada en la que se espera que los acusados comparezcan ante la Justicia para dar continuidad a las actuaciones vinculadas con la definición de las condenas.

La suspensión modificó el cronograma judicial previsto para este viernes, ya que la instancia de cesura constituía el paso siguiente al veredicto emitido por el jurado popular. La resolución sobre las penas quedó así postergada hasta la próxima semana, cuando deberán retomarse las intervenciones correspondientes a esta etapa del juicio.

El veredicto unánime que declaró culpables a los tres acusados

La audiencia suspendida debía realizarse apenas un día después de que el jurado popular emitiera su veredicto de culpabilidad contra las tres personas acusadas por el intento de homicidio de Roxana Murúa. La decisión fue adoptada por unanimidad y estuvo bajo la dirección del juez técnico Miguel Ángel Lozano.

El pronunciamiento judicial estableció responsabilidades diferenciadas para cada uno de los acusados, de acuerdo con el grado de participación atribuido en el hecho investigado. En ese marco, las calificaciones determinadas por el jurado fueron las siguientes:

María Gilda Márquez: fue declarada culpable como autora de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa.

María Eugenia Castro: fue hallada culpable como partícipe necesaria del mismo delito.

Facundo Ariel Monasterio: fue declarado culpable como partícipe secundario de un delito menor incluido en la causa.

El veredicto unánime representó una instancia central dentro del proceso judicial, al establecer la culpabilidad de los tres acusados y determinar la participación que le correspondió a cada uno en el episodio que tuvo como víctima a Roxana Murúa. Sin embargo, la declaración de culpabilidad no significó el cierre de todas las instancias del juicio, debido a que todavía debía desarrollarse la audiencia destinada a avanzar con la determinación de las penas.

El ataque ocurrió en enero de 2025 en Valle Viejo

La causa judicial tiene como origen el violento episodio ocurrido el 20 de enero de 2025, en el barrio 140 Viviendas del departamento Valle Viejo, donde se produjo el ataque contra Roxana Murúa.

Por ese hecho llegaron a juicio María Gilda Márquez, María Eugenia Castro y Facundo Ariel Monasterio, quienes posteriormente fueron declarados culpables por el jurado popular, con las responsabilidades penales diferenciadas establecidas en el veredicto.

La investigación y el posterior debate judicial estuvieron centrados en el intento de homicidio de Murúa, un caso que llegó a la instancia de juicio por jurados y que, tras la deliberación correspondiente, concluyó con una decisión unánime de culpabilidad. La resolución del jurado permitió avanzar hacia la etapa de cesura, prevista para abordar las penas que corresponderán a cada uno de los condenados, teniendo en cuenta las calificaciones legales establecidas para sus respectivas intervenciones.