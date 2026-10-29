Rescataron a una yegua que había caído en un pozo en la Capital

En la tarde de este jueves, alrededor de las 15:00, efectivos de la Seccional Tercera se hicieron presentes en inmediaciones del Arroyo Fariñango, en un sector cercano a un local bailable, luego de recibir un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

Al arribar al lugar, personal de la Unidad Ciclista de Apoyo Preventivo (UCAP) constató una situación que requería una intervención inmediata: una yegua había caído en un pozo existente en la zona, cuya profundidad era de aproximadamente 1,50 metros.

El animal había quedado dentro de la excavación, por lo que resultó necesaria la participación de personal especializado para llevar adelante las tareas de rescate y ponerlo a salvo.

Bomberos realizaron las tareas para liberar al animal

Ante lo ocurrido, los efectivos policiales dieron intervención a sus pares de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al sector para trabajar en el rescate.

Una vez en el lugar, los bomberos realizaron las tareas propias de su especialidad y lograron sacar a la yegua del pozo, concretando así el procedimiento que permitió poner fin a la situación de riesgo en la que se encontraba el animal.

La yegua fue rescatada en buen estado

Tras el operativo, se constató que la yegua se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario lamentar consecuencias para el animal, de acuerdo con la información del procedimiento.

Finalmente, luego de concretarse el rescate, el equino fue entregado a su propietario.