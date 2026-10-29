Caso Roxana Murúa: declararon culpables a los tres acusados por el violento ataque

En una jornada decisiva desarrollada en la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA), un jurado popular emitió este jueves un veredicto condenatorio unánime contra María Eugenia Castro, María Gilda Márquez y Facundo Ariel Monasterio, en el marco del juicio por la violenta agresión que sufrió Roxana Murúa. El debate se llevó adelante bajo la dirección del juez Dr. Miguel Ángel Lozano.

Tras la deliberación, el jurado estableció distintos grados de responsabilidad penal para los tres acusados, de acuerdo con la participación atribuida a cada uno en el hecho juzgado.

María Gilda Márquez fue declarada culpable por unanimidad del delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, en calidad de autora. Por su parte, María Eugenia Castro recibió el mismo veredicto condenatorio, aunque bajo la figura de partícipe necesaria, también por unanimidad.

En el caso de Facundo Ariel Monasterio, el tribunal popular resolvió de manera unánime su responsabilidad en un delito menor incluido en la acusación, al determinar su participación como partícipe secundario en la tentativa de homicidio calificado por alevosía.

De esta manera, el pronunciamiento distinguió entre la autoría, la participación necesaria y la participación secundaria, con una resolución unánime para los tres involucrados.

La audiencia de cesura definirá las penas

Una vez concluida la deliberación y comunicado el veredicto, el debate pasó a un cuarto intermedio. La actividad judicial continuará mañana a las 11:00 con la audiencia de cesura, que tendrá lugar en la misma sede.

Esta instancia estará destinada a definir las penas correspondientes para cada uno de los condenados. Luego del pronunciamiento del jurado popular sobre la responsabilidad penal, la audiencia permitirá avanzar en la determinación de las sanciones para Márquez, Castro y Monasterio, de acuerdo con las respectivas calificaciones y grados de participación establecidos en el veredicto.

La audiencia de cesura representa, así, el próximo paso del proceso judicial, luego de una decisión que determinó por unanimidad la culpabilidad de los tres acusados, aunque con diferentes responsabilidades en relación con el ataque contra Murúa.

El ataque ocurrió durante la noche en el barrio 140 Viviendas

El hecho por el que fueron juzgados ocurrió la noche del 20 de enero de 2025, alrededor de las 22:00, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio 140 Viviendas, ubicado en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

Según la reconstrucción del caso, el episodio violento tuvo su origen en un altercado verbal durante un partido de fútbol que disputaban el menor sindicado y el hijo de la víctima. La discusión habría sido el punto de partida de una secuencia que terminó con una agresión física de extrema violencia contra Roxana Murúa.

El enfrentamiento verbal derivó en un ataque en el que la mujer recibió golpes de puño, agresiones con un elemento de hierro y al menos cuatro heridas de arma blanca. La gravedad de las lesiones y la violencia desplegada durante el episodio quedaron en el centro del caso que llegó a juicio y motivó el pronunciamiento del jurado popular.

La agresión estuvo a punto de costarle la vida a Murúa, de acuerdo con los datos de la reconstrucción judicial. Sobre ese episodio se desarrolló el debate que concluyó con la declaración de culpabilidad de Márquez, Castro y Monasterio, bajo distintas figuras de participación.

Con el veredicto ya establecido, la atención del proceso se trasladará ahora a la audiencia de cesura prevista para mañana a las 11:00, cuando se definirán las penas correspondientes a los tres condenados.