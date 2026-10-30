Rescatan a un gato que había quedado atrapado en el tendido eléctrico

Un operativo policial permitió rescatar a un gato que había quedado atrapado en el tendido eléctrico, sin posibilidades de bajar por sus propios medios, en el barrio General Paz. El procedimiento se desarrolló en calle Vicente Salas Martínez al 200, luego de que efectivos policiales tomaran conocimiento de la situación y acudieran rápidamente al lugar para intervenir.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho fue advertido por personal de la Seccional Cuarta, cuyos efectivos comunicaron lo ocurrido a sus pares de la División Canes, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales (DUE). La situación requería una intervención para lograr que el animal descendiera del tendido eléctrico y pudiera ser puesto a salvo, ya que había quedado en una posición desde la cual no conseguía bajar.

La intervención de la División Canes

Tras recibir el aviso, los efectivos de la División Canes se dirigieron inmediatamente hasta el sector indicado, en el barrio General Paz, para llevar adelante las tareas de rescate.

Al llegar, los policías constataron la situación que había motivado el pedido de intervención y comenzaron las acciones necesarias para auxiliar al felino. El procedimiento contó con una colaboración que resultó fundamental para concretar el rescate: un camión recolector de residuos que circunstancialmente circulaba por la zona.

La presencia del vehículo permitió que los efectivos contaran con un recurso para acceder hasta donde se encontraba el animal y concretar la maniobra que permitió retirarlo del tendido eléctrico.

Sano y salvo

Con la colaboración del personal del camión recolector y la intervención de los efectivos policiales, finalmente se logró rescatar al gato y ponerlo a salvo. La actuación se desarrolló a partir de la comunicación entre los integrantes de la Seccional Cuarta y la División Canes, que permitió dar una respuesta inmediata ante la situación registrada en la vía pública.

El operativo tuvo lugar en una zona del barrio General Paz y concluyó con el rescate exitoso del felino, que había quedado atrapado en altura y no podía descender por sus propios medios.

De esta manera, la intervención del personal de la Dirección de Unidades Especiales, junto con la colaboración circunstancial del camión recolector de residuos, permitió resolver la situación y evitar que el animal permaneciera en el tendido eléctrico.