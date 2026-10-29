Rescataron una cría de quirquincho herida en una actividad de caza

Efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, intervinieron en un procedimiento que permitió resguardar una cría de quirquincho que habría resultado herida durante una actividad de caza.

La actuación policial se inició luego de que los efectivos recibieran un llamado telefónico que alertaba sobre la situación del ejemplar. A partir de esa comunicación, el personal se dirigió hasta un domicilio ubicado en el barrio 50 Viviendas Sur, donde procedió a resguardar al animal.

El operativo estuvo orientado a brindar protección a la cría, cuya situación requería atención debido a las presuntas lesiones sufridas en el contexto de una actividad de caza. La intervención permitió poner al ejemplar bajo resguardo y dar participación a los organismos competentes para continuar con las actuaciones correspondientes.

Intervención del área de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad

Tras el resguardo de la cría, se dio intervención a personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, organismo que se hizo cargo del ejemplar para continuar con el procedimiento. El personal de esa dependencia trasladó al quirquincho para que recibiera una evaluación veterinaria, instancia destinada a conocer su estado y determinar las condiciones en las que podría continuar el proceso de atención.

La evaluación constituye una etapa contemplada dentro de la actuación informada, previa a la liberación del animal. Una vez cumplida esa instancia, el objetivo previsto es que el ejemplar pueda regresar a su hábitat natural.

De esta manera, el procedimiento articuló la intervención policial inicial con la participación del área especializada en recursos forestales, suelo y biodiversidad. La actuación permitió resguardar a la cría, disponer su traslado para la revisión veterinaria y establecer como destino final su liberación en el entorno natural.

La normativa prohíbe la caza y la tenencia

En el marco de lo ocurrido, las autoridades recordaron a la comunidad que la normativa vigente prohíbe la caza y la tenencia de estas especies en todo el territorio provincial. La advertencia busca poner de relieve las restricciones que rigen sobre estas prácticas y la importancia de respetar las disposiciones destinadas a la protección de la fauna silvestre. En este caso, el llamado telefónico que alertó sobre la presencia de la cría permitió activar la intervención de los organismos correspondientes y avanzar con las medidas de resguardo.

El recordatorio oficial comprende dos conductas expresamente señaladas por las autoridades:

La caza de estas especies, prohibida por la normativa vigente en el territorio provincial.

La tenencia de estos animales, también prohibida en toda la provincia.

Ambas restricciones fueron destacadas por las autoridades en el marco de la intervención, sin que se informaran en el comunicado detalles adicionales sobre sanciones específicas ni otras actuaciones administrativas o judiciales derivadas del episodio.

Esta situación vuelve a poner en primer plano el cumplimiento de la normativa provincial sobre fauna silvestre y la necesidad de que la comunidad conozca las prohibiciones vigentes. En este episodio, la intervención se activó a partir de un llamado telefónico y permitió que el ejemplar quedara bajo la atención de las áreas correspondientes, con la liberación en su hábitat natural como objetivo final.