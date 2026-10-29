Catamarca: un niño de 11 años fue atropellado por una moto y el conductor se dio a la fuga

Un niño de 11 años protagonizó un siniestro vial durante la tarde de hoy en el Complejo Habitacional Valle Chico, donde, por motivos que son materia de investigación, habría sido colisionado por una motocicleta mientras circulaba en bicicleta.

El hecho se registró alrededor de las 14:30, cuando efectivos de la Comisaría Décima Primera se constituyeron en la avenida N° 12, entre las calles N° 21 y N° 23, tras tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con la información policial, el rodado involucrado sería una motocicleta Honda Wave de 110 cc., de color rojo. Luego de la colisión, el conductor habría abandonado el lugar, sin permanecer en el sitio del siniestro.

Las circunstancias en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación, por lo que las actuaciones policiales buscan establecer cómo ocurrió el episodio.

El menor fue trasladado al Hospital de Niños Eva Perón

Tras el siniestro, el niño recibió asistencia de facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes intervinieron en el lugar y dispusieron su traslado al Hospital de Niños Eva Perón para recibir atención médica.

La asistencia sanitaria se produjo luego de la colisión ocurrida en una de las avenidas del complejo habitacional, donde el menor se desplazaba en una bicicleta al momento del episodio.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa detalles sobre el estado de salud del niño ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

La Policía aprehendió al presunto autor

Las actuaciones tuvieron un avance alrededor de las 15:00, apenas media hora después del horario en que se registró el siniestro. Mientras el personal policial interviniente realizaba tareas inherentes al servicio, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado por su apellido como Casas, de 48 años.

El hombre quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial desde el cual se indicaron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la investigación.