Marcha contra el bullying y el hostigamiento escolar: así será el operativo de seguridad

La Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia, diagramó un dispositivo especial de seguridad con motivo de la marcha contra el bullying y el hostigamiento escolar, prevista para la tarde de hoy en la Plaza 25 de Mayo, en la Ciudad Capital.

La convocatoria comenzará a las 18:00 horas y, ante la importante concurrencia esperada, las autoridades policiales organizaron un operativo destinado a preservar el orden público, proteger a las personas y sus bienes, y garantizar que las actividades se desarrollen con normalidad.

El dispositivo contempla las distintas etapas de la movilización: antes de su inicio, durante el desarrollo de la marcha y una vez finalizada. De esta manera, la planificación busca acompañar la concentración de los participantes y atender las necesidades de seguridad vinculadas con la circulación de personas y vehículos en las inmediaciones de la plaza principal.

La intervención de la Jefatura de Policía, mediante el Departamento Operaciones Policiales, forma parte de las medidas previstas para organizar el movimiento en el sector y contribuir a que la convocatoria se desarrolle sin inconvenientes.

Cortes de tránsito en cuatro intersecciones

Como parte del operativo, se informó que se implementarán cortes de circulación vehicular en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Las restricciones alcanzarán cuatro intersecciones del área céntrica, por lo que se recomienda a quienes deban desplazarse por el sector tener en cuenta las modificaciones previstas.

Los puntos donde se realizarán los cortes son los siguientes:

República y Salta.

San Martín y Maipú.

Chacabuco y Sarmiento.

Rivadavia y Esquiú.

La implementación de estas medidas apunta a ordenar la circulación en los alrededores del lugar de concentración, teniendo en cuenta la concurrencia prevista para la movilización.

Los cortes modificarán temporalmente el tránsito en las intersecciones señaladas. Por ese motivo, los conductores deberán prestar atención a las indicaciones del personal policial y considerar recorridos alternativos para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos por el centro de la ciudad.

Recomendaciones para los conductores

Ante las restricciones anunciadas, la Policía solicitó a los automovilistas circular con precaución, utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones impartidas por los efectivos afectados al dispositivo de seguridad.

Las recomendaciones tienen como finalidad contribuir al ordenamiento vehicular y facilitar el normal desarrollo de las actividades programadas. La colaboración de quienes transiten por las inmediaciones de la plaza será importante para permitir que los cortes se implementen de acuerdo con lo previsto y que los participantes puedan desarrollar la movilización en condiciones de seguridad.

En este contexto, se aconseja a los conductores prever sus recorridos si necesitan circular por las calles cercanas a la Plaza 25 de Mayo durante la tarde. También deberán atender las instrucciones del personal policial dispuesto en los puntos donde se realizarán las interrupciones del tránsito.