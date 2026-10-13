Caso Sastre Collado: la fiscalía y la querella pidieron 11 años de prisión para el ginecólogo

El juicio contra el ginecólogo Felipe Sastre Collado avanzó este martes con el pedido de pena formulado por el Ministerio Público Fiscal. En el marco del debate que se desarrolla en la Cámara Penal N.º 3 de Catamarca, el fiscal Augusto Barros solicitó que el médico sea condenado a 11 años de prisión, además de requerir su inhabilitación profesional.

El proceso judicial investiga dos hechos de abuso sexual que, según la acusación, habrían ocurrido en los años 2018 y 2023, cuando el profesional atendía a pacientes en un centro de salud privado de la Capital. La causa llegó a la instancia de juicio oral para determinar las responsabilidades penales correspondientes a los episodios denunciados.

El pedido de la Fiscalía se produjo durante una nueva jornada del debate, en la que se analizaron los elementos reunidos en la causa y las declaraciones incorporadas al proceso. Con la solicitud de una pena de prisión y de una inhabilitación para ejercer la profesión, el Ministerio Público Fiscal expuso su pretensión ante el tribunal que deberá resolver sobre la situación del acusado.

La audiencia continuará con las intervenciones de las demás partes. De acuerdo con lo previsto, luego de la exposición fiscal será el turno de la querella y, posteriormente, de la defensa, antes de que los jueces queden en condiciones de emitir una decisión.

Los hechos investigados

La causa contra Sastre Collado comprende dos episodios que la acusación sitúa en distintos años, 2018 y 2023, durante la atención de pacientes en un centro de salud privado ubicado en la Capital.

El ginecólogo llegó a juicio imputado por dos delitos diferenciados, atribuidos a cada uno de los hechos investigados. Según la calificación legal consignada en la causa, se trata de "abuso sexual gravemente ultrajante", por uno de los episodios, y "abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor", por el otro.

Ambas imputaciones fueron planteadas en concurso real, una calificación que forma parte del encuadre jurídico bajo el cual se desarrolla el proceso. Durante el debate, las partes tuvieron la posibilidad de presentar sus posiciones respecto de los hechos atribuidos al profesional y de los elementos probatorios incorporados al expediente. La Fiscalía sostuvo que las conductas denunciadas quedaron acreditadas a partir de los testimonios de las víctimas y de las pruebas presentadas durante el juicio.

Los fundamentos del fiscal Augusto Barros

Al explicar la solicitud de condena, el fiscal Augusto Barros sostuvo que, desde la perspectiva de la acusación, los abusos fueron probados mediante los testimonios de las víctimas y las pruebas presentadas durante el debate.

El representante del Ministerio Público Fiscal también se refirió a la proporcionalidad de la pena solicitada y afirmó: "Entendimos que era la pena proporcional en virtud de lo analizado durante el debate". La declaración sintetiza el fundamento expresado por la Fiscalía para reclamar una condena de 11 años de prisión, acompañada por la inhabilitación profesional del ginecólogo.

El pedido fue formulado después del análisis de los elementos tratados durante las audiencias. Según la postura fiscal, las declaraciones de las víctimas y las pruebas reunidas constituyen el sustento de la acusación por los dos hechos de abuso sexual.

El acusado negó los hechos

Durante el debate oral, Felipe Sastre Collado negó los hechos que se le atribuyen y sostuvo que sus intervenciones correspondieron a prácticas médicas. La postura del acusado forma parte de las posiciones expuestas durante el proceso, en el que la Fiscalía sostiene la acusación por dos episodios de abuso sexual y reclama una condena de prisión junto con la inhabilitación profesional.

De esta manera, el juicio reúne las versiones y los planteos de las partes en torno a los hechos denunciados, cuya calificación legal comprende un caso de abuso sexual gravemente ultrajante y otro de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor, en concurso real.

La decisión final quedará en manos de los integrantes de la Cámara Penal N.º 3, los jueces Jorge Palacios, César Marcelo Soria y Patricia Olmi, quienes deberán evaluar los elementos presentados y las argumentaciones formuladas durante el debate. La solicitud de pena de la Fiscalía no constituye por sí misma una sentencia, sino el requerimiento que el tribunal deberá considerar al momento de resolver la causa.