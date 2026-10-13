Caso Loan: se reanuda el juicio con nuevos testimonios y el jueves declarará Ramón Dupuy

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se retomará este martes con una nueva ronda de declaraciones testimoniales. La jornada comenzará a las 8:30 y contará con seis personas convocadas para brindar su testimonio ante el tribunal que lleva adelante el proceso judicial.

La actividad continuará durante el miércoles y el jueves, con nuevos testigos incluidos en el cronograma dispuesto por los magistrados. Entre las declaraciones previstas para esta semana se destaca la de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el niño asesinado por su madre y la pareja de ella, quien comparecerá el jueves mediante videoconferencia.

La reanudación de las audiencias se produce en el marco de un proceso judicial que investiga la desaparición del niño en territorio correntino. La agenda prevista para los próximos días contempla testimonios de personas que deberán presentarse ante el tribunal para aportar sus declaraciones en las jornadas establecidas.

Además de la continuidad de las testimoniales, la semana estará marcada por un cambio en la organización de las audiencias. Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, esta será la última semana en la que se desarrollarán tres jornadas de declaraciones. A partir de la semana siguiente, el cronograma pasará a contemplar dos audiencias semanales, una modalidad que se mantendrá, al menos, hasta el próximo 1 de diciembre.

Ramón Dupuy declarará por videoconferencia

Uno de los testimonios destacados de esta semana será el de Ramón Dupuy, previsto para el jueves a partir de las 8:30. El abuelo de Lucio brindará su declaración mediante videoconferencia, en una intervención vinculada con las diez personas procesadas en paralelo a los acusados por la desaparición de Loan.

De acuerdo con lo informado, se estima que Dupuy ratificará que esas diez personas no formaban parte de la Fundación Dupuy y que, cuando llegaron a la provincia de Corrientes, lo hicieron por cuenta propia, sin contar con el aval de la organización.

Ese será el eje central de su declaración, según las previsiones difundidas en relación con su participación en el juicio. Su testimonio permitirá dejar asentada ante el tribunal su posición respecto de la vinculación de esas personas con la fundación y las circunstancias en las que se trasladaron a la provincia.

La declaración está programada para la misma jornada en la que también deberá prestar testimonio Betiana Soledad Caballero. Ambas intervenciones forman parte del cronograma de declaraciones dispuesto por los magistrados para esta semana.

El tribunal reducirá las audiencias semanales

La modificación del calendario judicial fue comunicada por los integrantes del tribunal al finalizar la audiencia del pasado jueves. En esa oportunidad, además de informar el cronograma de los próximos testigos, los magistrados anunciaron que las jornadas pasarán de tres a dos por semana.

La nueva modalidad comenzará a aplicarse desde la próxima semana y se mantendrá, al menos, hasta el 1 de diciembre. La decisión implica una modificación en el ritmo de las audiencias que se venían desarrollando dentro del proceso judicial. Según las fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el cambio coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre próximo.

A partir de esa fecha, la continuidad del cronograma y la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal quedarán sujetas a la nueva integración del cuerpo judicial. Por lo tanto, la organización de las audiencias posteriores dependerá de cómo quede conformado el tribunal tras la salida de su actual presidente.

El ajuste en la frecuencia de las jornadas se produce, así, en un momento de transición institucional para el cuerpo encargado de llevar adelante el juicio por la desaparición de Loan.

Quiénes integran el tribunal y cómo será la transición

Actualmente, el tribunal está presidido por Fermín Amado Ceroleni, quien actúa junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, provincia de Río Negro. Con la jubilación de Ceroleni, está prevista la incorporación de Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Su llegada tiene como finalidad garantizar la continuidad del juicio y permitir que el proceso siga adelante con una nueva integración judicial.

La transición tendrá lugar mientras continúa la recepción de testimonios y se desarrolla el cronograma de audiencias. La posibilidad de retomar una tercera jornada semanal dependerá de las decisiones que se adopten una vez conformado el nuevo cuerpo judicial.

De esta manera, la modificación anunciada no solo supone una reducción de la cantidad de audiencias semanales, sino que también se vincula con el cambio previsto en la presidencia del tribunal a partir del 1 de diciembre.

El cronograma para este martes, miércoles y jueves

Las audiencias de esta semana comenzarán a las 8:30 y tendrán una nómina de testigos diferente para cada jornada. El cronograma informado contempla un total de 14 declaraciones distribuidas entre martes, miércoles y jueves.

Martes, desde las 8:30:

Raúl Anselmo Chamorro.

Agustina Abigail Chamorro.

Ramón Ignacio Robledo.

Argentina Maldonado.

Mariana Tatiana Galarza.

Carlota Eugenia Moreira.

Miércoles, desde las 8:30:

María del Carmen Núñez.

María Custillo.

Guillermo José Vaccaro.

María Agustina Zubiria, subinspectora de la Policía Federal Argentina.

Elia D'Andrea, sargento primero coordinador de SIFEBU.

Agustín Ibarra.

Jueves, desde las 8:30:

Ramón Dupuy, quien declarará por videoconferencia.

Betiana Soledad Caballero.

La agenda establece tres jornadas consecutivas de testimonios antes de que entre en vigencia el nuevo esquema de dos audiencias semanales.