Catamarca: denunció que su hermano le rompió la vivienda

Un procedimiento policial se llevó a cabo este lunes, a las 09:15, en el barrio España de Huillapima, localidad perteneciente al departamento Capayán, luego de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). A partir de esa comunicación, numerarios de la Seccional de Huillapima se dirigieron hasta un inmueble de la zona para intervenir ante una situación vinculada con presuntos daños en una vivienda.

Al llegar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de lo ocurrido a través del relato de una joven mujer de 21 años de edad, quien manifestó que su hermano habría causado daños en el inmueble. La información aportada por la mujer motivó la intervención de los uniformados, que avanzaron con las actuaciones correspondientes en el marco del procedimiento.

El episodio tuvo como escenario una vivienda particular del barrio España, donde la situación denunciada involucró a dos integrantes de una misma familia: la joven que comunicó lo sucedido y su hermano, señalado como presunto autor de los daños.

Aprehensión del presunto autor

Tras conocer la situación, los efectivos de la Seccional de Huillapima procedieron de inmediato a la aprehensión del presunto autor, un joven de apellido Ruíz, de 26 años.

La medida se concretó en el marco de la intervención policial iniciada a partir del requerimiento del SAE-911 y de la manifestación realizada por la joven. De esta manera, el procedimiento avanzó desde la presencia de los uniformados en el inmueble hasta la adopción de una medida sobre la persona señalada como responsable del hecho.

Luego de su aprehensión, Ruíz fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Su situación quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo ante el cual quedó sujeto a las actuaciones judiciales pertinentes.

La situación judicial y los pasos posteriores

En paralelo con la aprehensión, los efectivos invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso previsto dentro de las actuaciones vinculadas con el episodio informado.