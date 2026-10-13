Caso Rojas: marcharán mañana pidiendo la intervención del Poder Judicial

Amigos y familiares del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas convocaron a una nueva movilización para este miércoles a las 18, con el objetivo puntual de reclamar justicia por su muerte y solicitar la intervención del Poder Judicial. La concentración comenzará en la Plaza Alameda y avanzará hacia la Plaza 25 de Mayo, en una convocatoria que busca expresar el reclamo de quienes continúan exigiendo respuestas en torno al caso.

Así fue anunciado por Richard Laborda, amigo de Rojas, durante una conferencia de prensa. Allí explicó los motivos de la convocatoria y volvió a cuestionar el funcionamiento de la Justicia, al considerar que es necesario impulsar una intervención del Poder Judicial para que responda a las necesidades de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

"Pedimos la intervención del Poder Judicial porque creemos que la justicia tiene que ser funcional a los trabajadores, a la ciudadanía en común", afirmó el amigo de ex ministro de Desarrollo Social. En la misma línea expresó una crítica directa al desempeño judicial al sostener que, hasta el momento y a su criterio, "es funcional a la delincuencia".

La movilización fue presentada como una primera reacción frente a la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones, que hace una semana rechazó, mediante un fallo dividido, el planteo de nulidad del ateneo médico realizado en Córdoba. La resolución confirmó que el informe elaborado a partir de esa instancia continuará incorporado al expediente judicial.

Para los allegados al exministro, la decisión constituye un nuevo motivo de cuestionamiento en una causa que mantiene abiertas distintas hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte.

El rechazo a la nulidad del ateneo médico

Uno de los principales motivos de la convocatoria está relacionado con el ateneo médico realizado en Córdoba, cuyo resultado fue cuestionado por los allegados a Rojas. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad y resolvió que el informe continúe formando parte del expediente.

Según la información del caso, el ateneo no pudo establecer la mecánica de la muerte del exministro. En consecuencia, permanecieron abiertas las tres hipótesis que maneja la Fiscalía: homicidio, accidente y caída tras un forcejeo. La continuidad del informe en la causa motivó las críticas de Laborda, quien expresó su desacuerdo con la decisión de los camaristas y consideró que el ateneo no ofrece una respuesta satisfactoria para los amigos de Rojas.

"Los jueces han avalado ese ateneo insostenible, que para mí es una burla a todos nosotros, los amigos de Juan Carlos", sostuvo durante la conferencia de prensa.

El amigo del exministro manifestó que esperaban que los tres integrantes de la Cámara no respaldaran el informe y que declararan que la muerte había sido producto de un homicidio. En ese sentido, expresó su postura con una afirmación contundente: "que fue un homicidio, que a Juan Carlos lo mataron a golpes".

Sobre la falta de acompañamiento y las ausencias

Durante la conferencia, Laborda también volvió a apuntar, tal y como lo hizo la semana pasada, al acompañamiento político que viene recibiendo el reclamo de pedido de justicia por Roijas. Agradeció el respaldo de sectores de la oposición y afirmó que es el único apoyo de ese tipo que reciben hasta el momento. No obstante, remarcó que la convocatoria no pretende quedar circunscripta a un espacio partidario. Por el contrario, pidió que la movilización sea una expresión amplia de la sociedad, sin identificaciones políticas que limiten su alcance.

"De la sociedad, sin banderías políticas", planteó al referirse al carácter que espera que tenga la marcha. Su objetivo, según explicó, es que el reclamo sea compartido por la ciudadanía y contribuya a construir "una ciudad justa para todos".

Y luego confesó: "nosotros teníamos mayor acompañamiento y más presencia en las calles, pero cuando el fiscal Costilla empezó a direccionar su investigación a Desarrollo Social, que era lo que nosotros venimos diciendo desde un principio, que la muerte de Juan Carlos es vinculada a ministerio, entonces es como que nos dijimos, bueno, está en vía de tener un final feliz nuestra causa. Pero bueno, a partir del Ateneo todo cambio".

