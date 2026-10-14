Caso Sastre Collado: "Siento tristeza y humillación", expresó el ginecólogo

El juicio contra el ginecólogo Felipe Sastre Collado llegó este miércoles a su jornada final, con la expectativa puesta en la decisión que dará a conocer el tribunal de la Cámara Penal Nº 3. Antes del veredicto, el profesional médico hizo uso de sus últimas palabras y expresó los sentimientos que, según manifestó, atraviesa durante el proceso judicial.

"Siento tristeza y humillación", dijo el acusado al dirigirse ante los integrantes del tribunal. En su intervención, sostuvo que únicamente explicó los actos médicos que realizó y manifestó su confianza en los jueces que deben resolver el caso.

"Tristeza, humillación y solo expliqué actos médicos que realicé y confío en los jueces", expresó Sastre Collado, en una declaración que marcó su última intervención antes de que se conozca la decisión judicial. Sus palabras se produjeron en el último día del debate, una instancia en la que el acusado pudo dirigirse al tribunal antes de la resolución. Con esa declaración, el médico expuso su posición frente al proceso y dejó expresada su confianza en quienes tienen a su cargo la evaluación del caso.

Dos hechos de abuso sexual, bajo análisis judicial

Felipe Sastre Collado está acusado por dos hechos de abuso sexual, por los cuales se desarrolló el juicio que este miércoles llega a su instancia decisiva. El proceso enfrenta posiciones contrapuestas entre las partes. Por un lado, la fiscalía y la querella solicitaron que el médico sea condenado a 11 años de prisión. Por otro, la defensa pidió su absolución.

Los pedidos formulados durante el juicio representan las posiciones de las partes ante el tribunal, que deberá emitir su decisión luego de considerar los elementos tratados durante el proceso.

Las solicitudes son las siguientes:

Fiscalía: pidió una condena de 11 años de prisión.

Querella: también solicitó 11 años de prisión.

Defensa: reclamó la absolución del acusado.

Las diferencias entre los planteos dejan en manos de los integrantes de la Cámara Penal Nº 3 la resolución del caso. Mientras la fiscalía y la querella sostienen el pedido de una pena de prisión, la defensa solicita que el profesional médico sea absuelto.

La Cámara Penal Nº 3 dará a conocer el veredicto

La jornada de este miércoles está marcada por la expectativa en torno a la sentencia. Luego de las últimas palabras del acusado, el tribunal deberá dar a conocer su decisión sobre el caso que tiene a Sastre Collado como imputado.

La intervención final del médico se produjo antes de ese pronunciamiento y constituyó el cierre de su participación verbal en el debate. En ese momento, reiteró que había explicado los actos médicos que realizó y expresó su confianza en los jueces.

La resolución judicial determinará la respuesta del tribunal frente a las acusaciones y a los pedidos formulados por las partes durante el juicio. Hasta que se conozca el veredicto, permanecen planteadas las posiciones de la fiscalía, la querella y la defensa, con solicitudes que van desde una pena de 11 años de prisión hasta la absolución.

Expectativa por una decisión clave

El último día del juicio concentra la atención en la definición que adoptará la Cámara Penal Nº 3. La acusación contra Felipe Sastre Collado comprende dos hechos de abuso sexual, mientras que los representantes de la fiscalía y la querella solicitaron una condena de 11 años de prisión y la defensa insistió con el pedido de absolución.

En ese contexto, las últimas palabras del ginecólogo estuvieron atravesadas por la expresión de tristeza y humillación, sentimientos que mencionó ante los jueces antes de la sentencia.

"Confío en los jueces", sostuvo el acusado, al referirse a la decisión que debe adoptar el tribunal. Con las partes ya posicionadas respecto de la resolución que consideran correspondiente, el proceso llega así a su instancia final. La Cámara Penal Nº 3 dará a conocer este miércoles su veredicto, que definirá la decisión judicial sobre el caso.