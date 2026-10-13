Catamarca: una pareja fue sorprendida intentando robar en una vivienda

Un procedimiento policial desarrollado durante la noche de ayer culminó con la aprehensión de dos personas, luego de que fueran visualizadas a través de las cámaras de seguridad del Sector Monitoreo del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. El operativo se llevó a cabo a las 22:00, a partir de un requerimiento de ese organismo, que solicitó la intervención de efectivos de la Seccional Cuarta.

De acuerdo con la información suministrada, los numerarios policiales se constituyeron en cercanías de la intersección de la avenida Juan Pablo Vera y calle Río Abaucán, donde procedieron a la aprehensión de una joven mujer de apellido Nieva, de 24 años, y de un hombre de apellido Leiva, de 30 años.

La intervención tuvo su origen en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del Sector Monitoreo del SAE. Según lo informado, ambos habrían sido observados mientras intentaban cometer un ilícito en un domicilio ubicado en esa zona.

La detección mediante el sistema de monitoreo motivó la solicitud de presencia policial en el sector. A partir de ese requerimiento, los efectivos de la Seccional Cuarta se desplazaron hasta el lugar señalado y concretaron el procedimiento que terminó con las dos personas aprehendidas.

Una vez allí, los policías procedieron a la aprehensión de Nieva y Leiva. El procedimiento contó, además, con la colaboración de personal de la Comisaría Primera, que participó en las actuaciones posteriores a las aprehensiones.

Durante el operativo, los efectivos policiales también procedieron a la incautación de una motocicleta en la que circulaban las dos personas aprehendidas. Se trata de un rodado marca Brava, de 110 centímetros cúbicos, de colores negro y gris.

Tras el procedimiento, Nieva y Leiva, con la colaboración del personal de la Comisaría Primera en las actuaciones, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas a seguir, de acuerdo con lo informado. De esta manera, el caso quedó bajo la intervención de la autoridad judicial correspondiente, que dispuso las directivas para la continuidad de las actuaciones.

