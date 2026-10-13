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Grave denuncia en Catamarca: un sujeto atacó a golpes a su hijito de 2 años

El procedimiento se realizó a las 16:00, luego de que efectivos de la Seccional Décima Segunda recibieran un llamado telefónico que alertó sobre el presunto hecho.

13 Octubre de 2026 22.05

En la tarde de hoy, alrededor de las 16:00, efectivos de la Seccional Décima Segunda intervinieron en un presunto episodio de violencia familiar que habría tenido como víctima a un niño de 2 años de edad. La actuación policial se inició mientras los numerarios realizaban tareas inherentes al servicio y fueron alertados mediante un llamado telefónico.

A partir de esa comunicación, los uniformados se constituyeron en la avenida Ricardo Balbín S/N°, donde tomaron contacto con una mujer de 37 años. Durante el diálogo con los efectivos, la mujer manifestó que su pareja habría agredido físicamente a su propio hijo, un niño de apenas 2 años.

La información proporcionada por la mujer motivó la inmediata intervención de los agentes, quienes actuaron ante la situación denunciada. El procedimiento se desarrolló a partir de los datos recibidos y de las actuaciones realizadas en el lugar, con el objetivo de dar curso a las medidas correspondientes frente al presunto hecho.

La aprehensión del autor

Tras conocer lo manifestado por la mujer, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor, identificado por su apellido como Aibar, de 32 años.

El hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. De esta manera, la intervención policial dio paso a la instancia judicial encargada de disponer las medidas pertinentes en relación con el episodio informado.

Intervención de la Fiscalía y actuaciones judiciales

Una vez que el hombre quedó alojado en la dependencia policial, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde ese organismo se indicaron las medidas a cumplimentar, con el propósito de avanzar en las actuaciones correspondientes.

En paralelo, los efectivos invitaron a la progenitora del pequeño a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 3, paso indicado dentro del procedimiento para formalizar la presentación por lo ocurrido.

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