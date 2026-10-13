Grave denuncia en Catamarca: un sujeto atacó a golpes a su hijito de 2 años

En la tarde de hoy, alrededor de las 16:00, efectivos de la Seccional Décima Segunda intervinieron en un presunto episodio de violencia familiar que habría tenido como víctima a un niño de 2 años de edad. La actuación policial se inició mientras los numerarios realizaban tareas inherentes al servicio y fueron alertados mediante un llamado telefónico.

A partir de esa comunicación, los uniformados se constituyeron en la avenida Ricardo Balbín S/N°, donde tomaron contacto con una mujer de 37 años. Durante el diálogo con los efectivos, la mujer manifestó que su pareja habría agredido físicamente a su propio hijo, un niño de apenas 2 años.

La información proporcionada por la mujer motivó la inmediata intervención de los agentes, quienes actuaron ante la situación denunciada. El procedimiento se desarrolló a partir de los datos recibidos y de las actuaciones realizadas en el lugar, con el objetivo de dar curso a las medidas correspondientes frente al presunto hecho.

La aprehensión del autor

Tras conocer lo manifestado por la mujer, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor, identificado por su apellido como Aibar, de 32 años.

El hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. De esta manera, la intervención policial dio paso a la instancia judicial encargada de disponer las medidas pertinentes en relación con el episodio informado.

Intervención de la Fiscalía y actuaciones judiciales

Una vez que el hombre quedó alojado en la dependencia policial, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde ese organismo se indicaron las medidas a cumplimentar, con el propósito de avanzar en las actuaciones correspondientes.

En paralelo, los efectivos invitaron a la progenitora del pequeño a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 3, paso indicado dentro del procedimiento para formalizar la presentación por lo ocurrido.