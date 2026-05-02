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Catamarca: un adolescente de 14 años fue detenido tras intento de robo en pleno centro

Un joven fue arrestado ayer por la noche tras ser señalado por un hombre como el presunto autor de intentar robar un automóvil estacionado en la vía pública. La Fiscalía Penal Juvenil tomó intervención en el caso.

2 Mayo de 2026 00.53

En la noche de ayer, a las 22:30 horas, un operativo del Comando de Operaciones Preventivas (COP) resultó en la detención de un adolescente de 14 años en la Plaza 25 de Mayo. El joven fue interceptado tras ser identificado por un hombre, quien lo sindicó como el presunto autor de un intento de robo en su vehículo, un Renault 19, que estaba estacionado en la zona.

Intervención policial y judicial

Tras la denuncia, los numerarios del COP se dirigieron rápidamente al lugar y procedieron a la demora del adolescente, quien fue trasladado a la Seccional Primera de la jurisdicción. En paralelo, la Fiscalía Penal Juvenil tomó conocimiento del hecho y dispuso las medidas correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas en el marco de la normativa vigente.

Este suceso subraya el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la justicia juvenil en la atención de casos que involucren a menores de edad en hechos delictivos.

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