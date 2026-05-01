Catamarca: atacó a su propio hermano con un machete y terminó tras las rejas

A las 15:00 horas, personal de la Comisaría Segunda respondió a un llamado del SAE-911 en la avenida Gobernador Mardoqueo Molina, ubicada entre las calles Tierra del Fuego y Entre Ríos. En el lugar, los oficiales procedieron a la aprehensión de un joven de 25 años, identificado con el apellido Brígido, quien momentos antes había protagonizado un violento episodio familiar.

El ataque con el machete

El motivo detrás de la intervención policial fue un ataque físico protagonizado por el joven Brígido, quien agredió a su hermano mayor de edad con un machete. Este incidente dejó al hermano agredido en una situación de grave vulnerabilidad, aunque los detalles sobre su estado de salud no fueron especificados en el informe policial. El machete utilizado en el ataque fue secuestrado como parte de la investigación.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Sur

Tras la detención del presunto agresor, se dio intervención a la Fiscalía en turno del Distrito Sur, que ya está tomando conocimiento de lo acontecido. La investigación continuará en las próximas horas para esclarecer los motivos del ataque y las circunstancias que llevaron a la agresión dentro de un contexto familiar.

La situación judicial del joven aprehendido

El joven Brígido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá bajo custodia mientras se avanza en las diligencias judiciales correspondientes. En este momento, las autoridades están recabando más detalles para determinar la naturaleza exacta de los cargos en su contra, así como la posible existencia de otros factores que hayan influido en el desarrollo del incidente.

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por las situaciones de violencia familiar en la comunidad, que requieren una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y de las autoridades judiciales para garantizar el bienestar de todos los involucrados.