Operativos en Capital y el interior: secuestran 37 motos y arrestan a cuatro personas

En el marco de los operativos de seguridad que se desarrollan en la provincia, efectivos policiales llevaron adelante un amplio despliegue tanto en la Capital como en el interior provincial, con intervenciones simultáneas en distintas localidades y dependencias.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Sexta y Novena de la Capital, junto con efectivos de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo, y de la Subcomisaría Corral Quemado, además de las Comisarías Departamentales Belén y Andalgalá. A este esquema operativo se sumaron los diferentes Grupos Especiales de la Institución, lo que permitió reforzar la presencia policial en cada una de las jurisdicciones involucradas.

El operativo se estructuró en base a acciones coordinadas que incluyeron controles vehiculares, recorridos preventivos y procedimientos de identificación de personas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y fortalecer la prevención.

Controles, prevención e identificación

Durante el desarrollo de las tareas, los efectivos desplegaron distintos dispositivos de control en puntos estratégicos, lo que permitió llevar adelante verificaciones sobre vehículos y conductores, así como también identificar personas en la vía pública.

Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a incrementar la presencia policial en el territorio y a detectar posibles infracciones o situaciones irregulares. En ese sentido, los procedimientos se realizaron de manera simultánea en las distintas jurisdicciones, bajo un esquema de trabajo conjunto entre las dependencias participantes.

Entre las principales acciones ejecutadas, se destacan:

Controles vehiculares en diferentes puntos de circulación.

en diferentes puntos de circulación. Recorridos preventivos en zonas asignadas.

en zonas asignadas. Identificación de personas en la vía pública.

El despliegue permitió abarcar tanto áreas urbanas como sectores del interior, con un enfoque integral que combinó control y prevención.

Resultados del operativo

Como resultado de los procedimientos realizados, al finalizar la jornada se registraron cuatro personas mayores de edad arrestadas y el secuestro de treinta y siete motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Según se informó, las medidas adoptadas respondieron a infracciones detectadas durante los controles, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia. Los datos centrales del operativo son los siguientes:

Personas arrestadas: 4 (todas mayores de edad).

4 (todas mayores de edad). Motocicletas secuestradas: 37 unidades.

37 unidades. Motivo de las infracciones: incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y del Código de Faltas provincial.

Tras la constatación de las irregularidades, los efectivos procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción, en cumplimiento de la normativa vigente.

Destino de los rodados

Una vez completadas las actuaciones, las motocicletas secuestradas fueron remitidas a las dependencias policiales y a los corralones municipales correspondientes, donde quedaron a disposición de los procedimientos administrativos previstos para este tipo de casos.

El proceso incluyó la formalización de las infracciones detectadas, lo que habilita las instancias posteriores vinculadas a la regularización de la situación de los rodados y sus conductores.

En cuanto a las personas arrestadas, se trata de individuos mayores de edad que quedaron bajo las disposiciones correspondientes según lo establecido por la normativa aplicable.