Detinenen a un joven por amenazar a un Uber y le secuestran un arma blanca

Un operativo policial llevado a cabo en el oeste de la Capital derivó en la aprehensión de un joven y el secuestro de un arma blanca, en un hecho vinculado a una denuncia por amenazas ocurrida durante un viaje en la plataforma Uber.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Colón y calle General Roca, donde efectivos del SAE-911 intervinieron tras tomar conocimiento de la situación. En ese punto, los uniformados lograron identificar y detener a un joven de apellido Cruz, de 21 años de edad, quien fue señalado como el presunto autor de un episodio de amenazas.

La intervención se desarrolló en la vía pública y permitió el control de la situación, así como la aplicación de las medidas correspondientes en el marco de la actuación policial.

La denuncia

El accionar de los efectivos se produjo a partir de la denuncia realizada por un hombre de 54 años, quien manifestó haber sido víctima de amenazas durante un traslado. Según se informó, el denunciante indicó que el joven habría solicitado sus servicios mediante la aplicación Uber, iniciando así el recorrido que derivó en el hecho.

Durante el trayecto, siempre de acuerdo con la versión aportada por el conductor, el pasajero lo habría amenazado, lo que motivó la posterior intervención policial. La identificación del sospechoso permitió orientar el procedimiento hacia su aprehensión en la zona mencionada.

Secuestro del arma blanca

Al momento de la aprehensión, los efectivos del SAE-911 procedieron al secuestro de un arma blanca que el joven llevaba oculta entre sus prendas de vestir. Este elemento fue incorporado como parte del procedimiento, en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia.

El hallazgo del arma constituye un aspecto relevante dentro de la actuación, ya que se vincula directamente con el episodio denunciado y refuerza las medidas adoptadas por el personal policial en el lugar.

Traslado

Tras concretarse la aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la Seccional Quinta, que corresponde por jurisdicción al lugar del hecho. Allí quedó a disposición de las autoridades, mientras se formalizan las actuaciones correspondientes.

En paralelo, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que quedó a cargo de impartir las medidas a seguir en el marco de la causa. La intervención judicial tiene como objetivo avanzar en el esclarecimiento del hecho, evaluar las pruebas reunidas y determinar la situación procesal del aprehendido.