Catamarca: detienen a dos mujeres por amenazar de muerte a una vecina

En la ciudad de Andalgalá, un episodio de amenazas derivó en la intervención de personal policial y en la detención de dos mujeres, en un procedimiento que se encuadra dentro de las actuaciones habituales ante denuncias por hechos de violencia o intimidación.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría departamental Andalgalá llevaron adelante el operativo que culminó con el arresto en averiguación del hecho de dos mujeres, luego de que fueran señaladas como presuntas autoras de amenazas de muerte contra otra persona.

El accionar policial se produjo tras tomar conocimiento de la situación, lo que activó los mecanismos de intervención correspondientes para este tipo de casos.

La acusación

Las detenidas son dos mujeres de 30 y 31 años de edad, ambas de apellido Carrizo, quienes, según se informó, habrían amenazado de muerte a una mujer de 37 años. El hecho que motivó la intervención se centra específicamente en las amenazas proferidas, lo que configura una situación que requiere la actuación de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

En este contexto, el procedimiento se desarrolló bajo la figura de arresto en averiguación del hecho, una medida que permite avanzar en la investigación preliminar mientras se recaban elementos sobre lo sucedido.

Intervención de la Justicia

Tras el arresto de las dos mujeres, las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción, organismo que asumió la conducción del caso y dispuso las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación.

La intervención judicial implica la evaluación de los hechos denunciados, así como la determinación de los pasos a seguir en función de la información recolectada. En este sentido, las detenidas permanecen a disposición de la Fiscalía mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El procedimiento

El accionar de los efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá se enmarca en los protocolos establecidos para situaciones en las que se denuncian amenazas de gravedad. La respuesta policial incluyó la identificación de las personas involucradas y la adopción de medidas inmediatas para ponerlas a disposición de la Justicia.

Una vez concretado el arresto, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que es la encargada de impartir las directivas a seguir. Estas medidas pueden incluir la recolección de testimonios, la evaluación de pruebas y otras diligencias necesarias para avanzar en la investigación.