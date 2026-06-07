Catamarca: Adolescente fue demorado tras ser acusado de agredir a su madre en la Capital

Un adolescente de 17 años fue demorado este domingo al mediodía luego de ser acusado de agredir físicamente a su madre en un domicilio ubicado sobre calle Bonifacio Cobacho al 100, en la ciudad Capital.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó alrededor de las 12:55, cuando efectivos de la Comisaría Sexta acudieron al lugar tras un requerimiento recibido a través del SAE-911.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 49 años, quien manifestó que momentos antes su propio hijo había adoptado una actitud agresiva y posteriormente la habría atacado físicamente.

Ante la situación, el joven fue demorado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, que impartió las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.

Por su parte, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 6, mientras se avanza con la investigación del hecho.