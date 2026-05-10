Catamarca: adolescente en moto huyó de un control, atropelló a un policía y chocó contra un patrullero

Un gravísimo siniestro vial se registró anoche en la ciudad de Santa María, en el oeste de la provincia de Catamarca.

El hecho ocurrió en calle Belgrano al 800, donde un adolescente de 16 años que conducía una motocicleta Honda CB 190 cc intentó eludir un control vehicular. En la huida, el joven embistió al cabo Cristian Arias, de 37 años, y posteriormente chocó contra un móvil policial que se encontraba estacionado.

A raíz del impacto, tanto el motociclista como el efectivo debieron ser trasladados al hospital para recibir asistencia médica.

Tomó intervención la Comisaría de Santa María bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.