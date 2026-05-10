Catamarca: agredió a su pareja y fue detenido

Un hombre de 40 años fue aprehendido en el sur de la Capital por personal policial, luego de ser señalado como presunto autor de una agresión física contra su pareja, una mujer mayor de edad. El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría Seccional Segunda durante recorridos preventivos realizados en esa jurisdicción.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fray Juan Gómez y Coronel Domingo Vildoza, donde el personal policial intervino tras advertir una situación de violencia que derivó en la inmediata aprehensión del sospechoso.

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades, el hombre habría agredido físicamente a su pareja en plena vía pública o en circunstancias que motivaron la intervención de los efectivos que patrullaban la zona. Tras el procedimiento, el acusado fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo policial

La intervención se produjo mientras efectivos de la Seccional Segunda desarrollaban recorridos preventivos en distintos sectores del sur capitalino. En ese contexto, los uniformados llegaron hasta la esquina de Fray Juan Gómez y Coronel Domingo Vildoza, donde detectaron la situación que involucraba a la pareja.

Según la información suministrada, el hombre de 40 años fue aprehendido por los efectivos debido a que habría ejercido violencia física contra la mujer. El rápido accionar policial permitió controlar la situación y proceder al traslado del sospechoso hacia la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tendrá a cargo el desarrollo de la investigación judicial y la determinación de las medidas procesales que correspondan.

La denuncia y el procedimiento judicial

Luego de la aprehensión, las autoridades informaron que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2.

La presentación formal de la denuncia constituye uno de los pasos centrales dentro de las actuaciones judiciales vinculadas a hechos de violencia familiar y de género, permitiendo el avance de las investigaciones y la eventual adopción de medidas de protección.

Se informó que quienes atraviesen situaciones de violencia pueden comunicarse a través de la Línea 144, destinada a la atención, orientación y acompañamiento en casos de violencia de género o al Sistema de emergencias 911, disponible para situaciones urgentes o de riesgo inmediato.