Detuvieron a un ciudadano chileno acusado de agredir a tres personas

Un episodio de violencia ocurrido en la localidad de Chumbicha terminó con la aprehensión de un joven de nacionalidad chilena acusado de protagonizar desórdenes en la vía pública y de agredir físicamente a tres personas, entre ellas dos efectivos policiales.

El procedimiento fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Departamental Chumbicha, quienes intervinieron luego de tomar conocimiento de un incidente registrado en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Argentina, uno de los sectores transitados de la localidad.

De acuerdo con la información difundida, los efectivos llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Peralta, de 28 años, quien habría protagonizado una situación de desorden público antes de atacar físicamente a un hombre mayor de edad y posteriormente a dos integrantes de la fuerza policial.

El procedimiento

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Argentina y calle 25 de Mayo, donde el joven habría generado disturbios en la vía pública.

En ese contexto, personal policial intervino para controlar la situación y reducir al sospechoso. Durante el procedimiento, el hombre habría agredido físicamente a un ciudadano mayor de edad y también a dos efectivos policiales que participaban del operativo.

Las personas lesionadas fueron un hombre mayor de edad, una Cabo Primero de Policía, un Agente de Policía. La situación derivó en la inmediata aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado posteriormente a la dependencia policial.

El acusado quedó alojado en la seccional

Tras el procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha, el joven de apellido Peralta quedó alojado en la seccional policial. De acuerdo con lo informado, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.

En paralelo, las autoridades policiales indicaron que se invitó al damnificado a realizar la denuncia formal por las agresiones sufridas durante el episodio. Asimismo, el personal policial que intervino en el operativo también realizó las presentaciones correspondientes ante la Justicia.

Intervención judicial

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y evaluar las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el acusado permanece alojado en la dependencia policial luego de haber sido reducido por los efectivos que acudieron al lugar tras los desórdenes registrados en la vía pública.