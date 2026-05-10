Operativos en Capital e interior: secuestraron 18 motos y hay cuatro arrestados

Efectivos policiales de distintas dependencias de la provincia llevaron adelante nuevos operativos de control vehicular, identificación de personas y recorridos preventivos en jurisdicciones de Capital y del interior provincial, en el marco de acciones coordinadas destinadas a reforzar la prevención y el control en la vía pública.

Los procedimientos fueron realizados por numerarios de la Seccional Novena de la Capital, conjuntamente con efectivos de las dependencias policiales de Icaño, departamento La Paz; Miraflores, departamento Capayán; y de la Comisaría Departamental Belén, con el apoyo de diferentes grupos especiales de la Institución.

Los operativos incluyeron tareas de control vehicular, identificación de personas y patrullajes preventivos en distintos sectores de las jurisdicciones donde se desarrollaron los procedimientos. Como resultado de las actuaciones, los efectivos policiales arrestaron a cuatro personas del sexo masculino, todas mayores de edad, mientras que además se procedió al secuestro de dieciocho motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Según se informó, las medidas adoptadas estuvieron vinculadas a infracciones detectadas en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Tras la confección de las correspondientes actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

Participación de grupos especiales

Las acciones preventivas contaron además con la participación de diferentes grupos especiales de la Policía de la Provincia, que colaboraron en los controles y en las tareas de identificación de personas.

En ese contexto, se destacó la intervención de motoristas del COEM-Kappa, quienes durante el operativo se constituyeron en la intersección de las calles Rafael Jijena Sánchez y Juan Carlos Dávalos, donde procedieron a identificar a un hombre de 42 años de edad.

Un hombre con requerimiento judicial

Durante la identificación realizada por el personal policial, los efectivos consultaron el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, logrando establecer que el hombre registraba un requerimiento judicial vigente.

De acuerdo con la información oficial, la medida había sido dispuesta por el Juzgado Correccional de Primera Nominación. Ante esta situación, el hombre fue puesto a disposición de efectivos de la Seccional Novena, dependencia que intervino por razones de jurisdicción y que posteriormente informó lo ocurrido a la Justicia Penal interviniente.

Desde el órgano judicial se impartieron las medidas procesales correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.

Los procedimientos

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea tanto en la Capital como en distintas localidades del interior provincial, abarcando jurisdicciones de Capital, Icaño, Miraflores y Belén. Las tareas incluyeron controles sobre vehículos, identificación de personas y recorridos preventivos orientados a reforzar la presencia policial y verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Como balance de los procedimientos realizados, las fuerzas de seguridad concretaron:

Cuatro arrestos de personas mayores de edad

Dieciocho motocicletas secuestradas

Actuaciones por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

La detección de un hombre con requerimiento judicial vigente

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales y de las dependencias policiales correspondientes.