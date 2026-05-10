Detienen a un joven por un robo en la Capital

Un joven de 18 años fue aprehendido por efectivos policiales en la Capital, luego de haber sido señalado como el presunto autor de un ilícito denunciado por un adolescente de 17 años. El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Plaza Tinkunaku, tras una rápida intervención del personal policial de la jurisdicción.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el hecho comenzó a tomar intervención oficial cuando un adolescente de 17 años se presentó de manera espontánea en la base de la Comisaría Sexta, donde manifestó haber sido víctima de un ilícito mientras se encontraba en la mencionada plaza capitalina.

La denuncia verbal realizada por el menor permitió activar de inmediato las actuaciones correspondientes y poner en marcha un operativo de búsqueda en la zona.

La denuncia

Según se informó, el jovencito llegó por sus propios medios hasta la dependencia policial para relatar lo sucedido ante los efectivos de guardia. Allí indicó que un sujeto habría cometido un hecho ilícito en su perjuicio mientras permanecía en la Plaza Tinkunaku.

Tras tomar conocimiento de la situación, el personal policial invitó a la progenitora del adolescente a formalizar la correspondiente denuncia penal en el Precinto Judicial N° 6, paso necesario para el avance de las actuaciones judiciales vinculadas al caso.

La intervención inicial permitió obtener una descripción y características físicas del presunto autor, datos que resultaron fundamentales para el despliegue inmediato de las tareas de localización.

El operativo en inmediaciones de la plaza

Con la información aportada por la víctima, efectivos policiales iniciaron recorridos y averiguaciones en las inmediaciones de la Plaza Tinkunaku, donde finalmente lograron identificar a un joven que coincidía con las características brindadas.

El procedimiento culminó con la aprehensión de un joven de apellido Cuello, de 18 años de edad, señalado como el presunto autor del hecho denunciado. La rápida intervención policial permitió concretar el operativo en cercanías del lugar donde habría ocurrido el ilícito, evitando que el sospechoso se retirara de la zona.

Traslado y actuaciones judiciales

Luego de concretarse la aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedaron labradas las actuaciones de rigor.

Asimismo, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo judicial que impartió las medidas procesales a cumplimentar en el marco de la investigación. El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Penal interviniente, mientras continúan las actuaciones vinculadas al hecho denunciado por el adolescente.