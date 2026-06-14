Catamarca: agredió y amenazó a su familia y terminó tras las rejas

Un operativo policial desarrollado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, culminó con la aprehensión de un hombre de 34 años de apellido Galeano, quien quedó a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial luego de ser señalado como presunto autor de amenazas contra integrantes de su propia familia.

El procedimiento tuvo origen a partir de un llamado telefónico recibido por personal de la Comisaría Departamental Recreo. Tras la comunicación, los efectivos se dirigieron de inmediato hacia un domicilio ubicado en el barrio Obrero de esa ciudad, con el objetivo de verificar la situación denunciada y brindar asistencia ante el conflicto informado.

Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 62 años de edad, quien manifestó que su propio hijo se habría tornado agresivo. Según indicó el denunciante, la situación había escalado hasta el punto de que el sujeto comenzó a amenazar a todo el grupo familiar, generando preocupación y motivando el pedido de intervención policial.

La fuga del sospechoso

Mientras los efectivos realizaban las primeras actuaciones en el domicilio y tomaban conocimiento de los hechos denunciados, el presunto autor advirtió la presencia policial en la zona.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre emprendió la fuga al notar la llegada de los uniformados. Esta circunstancia obligó a desplegar un operativo de búsqueda con el objetivo de localizarlo y evitar que pudiera sustraerse de la acción policial.

Ante esta situación, los efectivos ampliaron el recorrido en distintos sectores de la ciudad. A las tareas se sumaron integrantes de unidades especializadas, reforzando el procedimiento para lograr la ubicación del sospechoso.

Participaron del operativo:

Personal de la Comisaría Departamental Recreo.

Efectivos de los Grupos Especiales de Apoyo (GEA).

Integrantes del Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

La intervención coordinada de estas dependencias permitió extender las tareas de búsqueda y patrullaje en distintos puntos de la ciudad, en procura de localizar al hombre señalado en la denuncia.

La aprehensión en el barrio 88 Viviendas

Tras el despliegue policial y la ampliación de los recorridos preventivos, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en el barrio 88 Viviendas.

En ese sector de Recreo fue finalmente aprehendido el presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido Galeano, de 34 años de edad.

Luego de concretarse la aprehensión, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que tomará intervención en la investigación y en las actuaciones derivadas del procedimiento.

Actuaciones bajo la órbita judicial

Con la aprehensión del sospechoso, las actuaciones quedaron sujetas a las disposiciones de la autoridad judicial competente. El procedimiento se desarrolló a partir de una denuncia vinculada a amenazas contra integrantes del grupo familiar y culminó con la intervención conjunta de distintas áreas operativas de la Policía.

La rápida respuesta de los efectivos permitió dar continuidad a la denuncia recibida, desplegar un operativo de búsqueda tras la fuga del sospechoso y concretar su localización en otro sector de la ciudad.

De esta manera, el hombre de apellido Galeano quedó alojado en sede policial mientras la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial avanza con las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado en el barrio Obrero de la ciudad de Recreo.