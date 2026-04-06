Catamarca: agredió a un joven con un cuchillo y un hacha y lo detuvieron

Un episodio de violencia con uso de armas blancas derivó en un operativo policial en la localidad de Salado, departamento Tinogasta, donde numerarios de la Subcomisaría Salado concretaron la aprehensión de un joven de 28 años sospechado de agresión física.

La intervención se originó a partir de una denuncia penal radicada por otro joven, quien relató ante las autoridades que había sido víctima de un ataque protagonizado por otro sujeto. Según la presentación formal, el denunciado lo habría agredido físicamente utilizando un cuchillo y, posteriormente, habría intentado hacer lo propio con un hacha, lo que elevó la gravedad del hecho y motivó la inmediata respuesta del personal policial de la jurisdicción.

La aprehensión del sospechoso

Con la denuncia ya formalizada y los elementos aportados por la víctima, los numerarios de la dependencia policial avanzaron con las actuaciones en la localidad.

En ese marco, se procedió a la aprehensión del supuesto autor del hecho, identificado como un joven de apellido Stieb, de 28 años. La medida fue ejecutada por efectivos de la Subcomisaría Salado, que además avanzaron con otra actuación clave para la causa: el secuestro de las armas blancas mencionadas en la denuncia.

El secuestro de las armas blancas

Uno de los puntos centrales del procedimiento fue precisamente el secuestro de las armas blancas presuntamente utilizadas durante la agresión y el intento posterior de ataque. La retención de estos elementos resulta determinante dentro de la causa, ya que se trata de los objetos señalados por el denunciante como parte de la secuencia violenta ocurrida en la localidad.

La causa quedó en manos de la Fiscalía

Tras concretarse la aprehensión y el secuestro de las armas blancas, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial. Desde ese ámbito judicial se indicaron las medidas a seguir, dando continuidad al proceso iniciado con la denuncia penal y las actuaciones preventivas realizadas por la fuerza policial.

De esta manera, el caso avanzó con una persona aprehendida, dos armas blancas secuestradas y la intervención directa de la Justicia, luego de la denuncia por una agresión física y un posterior intento de ataque con un hacha en la localidad de Salado. El procedimiento permitió asegurar al sospechoso y preservar los elementos señalados en la acusación, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía competente de la Quinta Circunscripción Judicial.