Catamarca: agredió a su pareja y fue detenido

Un nuevo episodio de presunta violencia de género motivó la intervención del personal policial en la Capital y culminó con la aprehensión de un hombre señalado por haber agredido físicamente a su pareja. El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría Séptima en el barrio Parque América, en el sector norte de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial difundida, el sospechoso tiene 46 años y habría protagonizado un hecho de violencia contra una mujer de 50 años, quien sería su pareja. Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

El caso vuelve a poner en escena la problemática de la violencia familiar y de género, un fenómeno que continúa demandando intervenciones policiales y judiciales, además de la utilización de herramientas de asistencia y acompañamiento destinadas a las víctimas.

El procedimiento policial en Parque América

El hecho se registró en el barrio Parque América, donde efectivos policiales de la Comisaría Séptima llevaron adelante el procedimiento que derivó en la aprehensión del presunto agresor. Según lo informado, el hombre habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 50 años, situación que motivó la intervención inmediata del personal policial.

Tras tomar conocimiento del episodio, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso y posteriormente realizaron su traslado a la dependencia policial correspondiente. El acusado quedó alojado en la seccional mientras avanzan las actuaciones judiciales bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Intervención judicial

Luego de concretarse la aprehensión, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá avanzar en la investigación del episodio denunciado. La Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte tomó intervención en el hecho y dispuso las medidas correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales vinculadas a la causa.

Junto con la difusión del procedimiento policial, las autoridades recordaron la existencia de canales de asistencia y contención destinados a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. En ese sentido, se reiteró que las personas que atraviesen situaciones de violencia pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 144 o al servicio de emergencias 911.

Según se indicó oficialmente, ambos canales funcionan durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y permiten realizar denuncias o solicitar asistencia de manera anónima.