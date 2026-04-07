Catamarca: amenazó de muerte y quedó detenido

Un operativo policial concretado en el sur de la ciudad Capital terminó con la aprehensión de un hombre sospechado de haber proferido amenazas de muerte contra otra persona. El hecho se registró en calle Río El Tala al 600, donde intervino personal del COEM-Kappa, que logró reducir y demorar al presunto autor luego de tomar conocimiento de lo sucedido.

Según la información oficial, el aprehendido es un sujeto de apellido Brígido, de 28 años, señalado como el responsable de haber amenazado momentos antes a otro hombre mayor de edad.

La rápida intervención del personal policial permitió controlar la situación en el lugar y evitar que el episodio escalara.

La acusación: amenazas de muerte

De acuerdo con los datos suministrados sobre el procedimiento, el hombre fue interceptado luego de que, presuntamente, amenazara de muerte a otra persona del sexo masculino. La secuencia se habría desarrollado instantes antes de la llegada de los efectivos, que actuaron en base a la denuncia o requerimiento surgido en la zona.

La imputación inicial que da marco al procedimiento se centra en el delito de amenazas, una figura que ahora deberá ser evaluada en detalle por la fiscalía interviniente.

Traslado a la dependencia policial

Tras concretarse la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Segunda, dependencia que posee jurisdicción sobre el sector donde ocurrió el episodio.

Una vez alojado en la dependencia policial, Brígido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que deberá impartir las medidas procesales a seguir.