Catamarca: apareció la menor de 15 años que era buscada

La Policía de Catamarca tras haber emitido un pedido de búsqueda y localización para dar con el paradero de Priscila Cortez, una adolescente de 15 años cuya desaparición generó preocupación entre familiares y autoridades provinciales, comunicó pasadas las 15 hs de este domingo que la menor ya fue ubicada.

De acuerdo con la información difundida oficialmente por la División Trata de Personas, Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), la joven había vista por última vez durante la madrugada del sábado, alrededor de la 1.00, en la zona norte de la ciudad Capital.

Ahora, en cuanto a dónde fue encontrada, como es de forma en estos casos, la Policía de Catamarca no comunicó detalles ni dio a conocer pormenores.

De esta manera simplemente se notifica a la comunidad que la jovencita ya fue encontrada y el resto de la tramitación y el reencuentro con su familia, se tramitan de forma privada.

No obstante, se agradece a la comunidad por la colaboración brindada durante estas horas y el apoyo para lograr dar con el paradero de la menor de edad.



