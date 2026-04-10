Catamarca: aprehenden a un joven por agredir a su hermana de 15 años

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar motivó la intervención del personal policial en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde un joven fue aprehendido luego de ser señalado como el presunto autor de una agresión física contra su propia hermana. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría de San Antonio, quienes se constituyeron en la calle Sigualgasta, en la localidad de El Hueco, tras tomar conocimiento de la situación.

Al arribar al lugar, los uniformados avanzaron con la aprehensión de un sujeto de apellido Agüero, de 26 años, cuya situación quedó inmediatamente bajo la órbita judicial.

La intervención se produjo a partir del señalamiento realizado por la propia víctima, una adolescente de 15 años, quien identificó a su hermano como el presunto responsable del episodio.

La acusación de la víctima

De acuerdo con la información suministrada, el joven fue sindicado por su propia hermana como el presunto autor de haberla agredido físicamente.

Ese señalamiento fue el elemento central que derivó en la actuación inmediata del personal policial y en la posterior comunicación con las autoridades judiciales competentes. El caso quedó encuadrado dentro de las actuaciones vinculadas a violencia familiar y de género, dada la relación entre el presunto agresor y la víctima, así como la naturaleza del hecho denunciado.

A la comisaría

Luego de concretarse la aprehensión, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias procesales ordenadas para el caso.

Desde ese momento tomó conocimiento e intervención la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, organismo que impartió las medidas a cumplimentar por parte del personal interviniente.

Violencia familiar

La circunstancia de que la agresión denunciada haya tenido como presunto autor a un hermano mayor y como víctima a una adolescente de 15 años coloca el hecho dentro de un esquema de alta sensibilidad judicial, donde la prioridad se centra en la preservación de la integridad de la menor y en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La secuencia informada refleja una respuesta inmediata por parte de la fuerza policial, que actuó en el lugar señalado y procedió a asegurar la presencia del sospechoso ante la Justicia.

A partir de la intervención fiscal, el expediente continuará con las medidas dispuestas para determinar el contexto del episodio, la eventual responsabilidad penal del aprehendido y las acciones de resguardo necesarias en favor de la víctima.

Las próximas actuaciones

Con el joven ya alojado en la seccional y la Fiscalía especializada al frente del caso, la investigación quedó encaminada a la ejecución de las medidas judiciales ordenadas, las cuales marcarán el rumbo procesal de la causa.

Por el momento, el dato central es que la denuncia directa de la adolescente derivó en la inmediata aprehensión de su hermano, un hombre de 26 años, en la localidad de El Hueco, dentro del departamento Fray Mamerto Esquiú.

El caso se mantiene ahora bajo análisis de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio denunciado y definir la situación procesal del sospechoso.