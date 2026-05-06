Catamarca: aprehenden a un joven que intentó ingresar a una vivienda

Un intento de ingreso a una vivienda en la Capital derivó en un rápido despliegue policial que culminó con la aprehensión de un joven de 23 años, señalado como el presunto autor del hecho. La intervención se produjo a partir de un requerimiento del SAE-911, que alertó a los efectivos de la Seccional Cuarta sobre una situación sospechosa en el barrio Municipal.

El episodio tuvo lugar en un inmueble ubicado en la Manzana "O", donde una mujer de 48 años advirtió la presencia de un individuo que habría intentado ingresar a su domicilio. Según su testimonio, el sujeto desistió de su accionar y se dio a la fuga al notar que había sido detectado.

A partir de esta situación, se activó un operativo que incluyó la búsqueda del sospechoso en las inmediaciones, con el objetivo de dar con su paradero en el menor tiempo posible.

La denuncia

Al llegar al lugar, los efectivos policiales dialogaron con la mujer, quien brindó detalles sobre lo ocurrido y aportó las características del individuo involucrado. Esta información resultó clave para orientar el despliegue de los uniformados, que inmediatamente ampliaron el recorrido preventivo en la zona.

El relato de la damnificada permitió establecer un perfil inicial del sospechoso, lo que facilitó su localización en un área cercana al lugar del hecho. La rápida comunicación con el sistema de emergencias y la intervención policial coordinada fueron determinantes para avanzar en la identificación del presunto autor.

La aprehensión en la vía pública

Con los datos aportados, los efectivos de la Seccional Cuarta intensificaron los recorridos preventivos en la zona y lograron ubicar a un individuo que coincidía con las características señaladas. La aprehensión se concretó en la esquina de la calle San Cayetano y avenida Choya, donde los policías interceptaron al sospechoso.

El joven fue identificado por su apellido como Salas, de 23 años, y quedó inmediatamente a disposición de las autoridades. El procedimiento se desarrolló sin que se reportaran incidentes adicionales, consolidando la intervención policial iniciada tras el llamado de emergencia.

Intervención judicial

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes. En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación.

El proceso judicial se encuentra en una etapa inicial, en la que se deberán analizar las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades del sospechoso. La actuación de la Fiscalía será clave para definir los pasos a seguir y el encuadre legal del caso.