Catamarca: aprehendieron a dos personas por robar en el Ministerio de Salud

Tras realizar tareas investigativas, efectivos de la División Investigaciones y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 1 llevaron a cabo un registro domiciliario en un inmueble ubicado en calle Tierra del Fuego al 1.000.

Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron 60 llaves de bronce, que serían producto de un ilícito cometido en el edificio del Ministerio de Salud, situado en calle Chacabuco al 100.

Cabe señalar que, momentos antes, en la intersección de avenida Misiones y calle Federico Argerich, los efectivos aprehendieron a un hombre de apellido Agüero (46), en el marco de la misma investigación.

Posteriormente, y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías en feria del Distrito Este, los policías realizaron un allanamiento, durante el cual incautaron diversas prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de perpetrar el hecho ilícito. En ese procedimiento, además, fue arrestado un segundo sospechoso, de apellido Moya (28), quien estaría vinculado a la causa.

Por lo ocurrido, ambos quedaron alojados en una dependencia policial, a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de nuevas directivas.