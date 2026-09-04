Interceptan un auto con pedido judicial durante un operativo en Catamarca

En la tarde de hoy, precisamente a las 16:30, las tareas de seguridad y vigilancia cotidiana en las calles de la ciudad cobraron un giro operativo relevante. Efectivos policiales pertenecientes a la Seccional Tercera se encontraba realizando recorridos de prevención estrictos cuando su atención se centró en un automovilista. El procedimiento tuvo lugar sobre la concurrida avenida Presidente Castillo, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Antonio del Viso e Ingeniero González.

En ese punto estratégico de la traza vial, el personal policial decidió interceptar y controlar un automóvil Ford Falcon, un vehículo clásico que circulaba por el lugar. Al volante de la unidad se encontraba un hombre de 33 años de edad, quien fue sometido a las verificaciones de rigor dispuestas para este tipo de operativos vehiculares habituales en la zona.

La Verificación y el Vínculo con la Justicia

Lejos de tratarse de un control vehicular rutinario sin mayores novedades, el procedimiento dio un vuelco sustancial al profundizar en la situación legal del rodado. Una vez que el personal interviniente llevó a cabo la verificación exhaustiva del rodado, los efectivos activaron los protocolos de comunicación y consulta con sus pares especializados.

De este modo, se estableció una comunicación directa con la División Sustracción de Automotores. Tras las averiguaciones pertinentes en los sistemas de registro, los uniformados lograron establecer un dato clave que cambiaría el curso de los acontecimientos: sobre el automóvil Ford Falcon de color verde obraba un requerimiento Judicial.

Medidas Procesales y Disposición del Secuestro

El peso legal del hallazgo determinó de inmediato los pasos a seguir bajo el marco de las normativas vigentes. Ante la existencia del pedido formal emitido por la autoridad competente, el rodado quedó formalmente en calidad de secuestro.

La investigación de este suceso y la retención del bien quedaron supeditadas a la intervención de la superioridad judicial correspondiente. En este sentido, tomó conocimiento inmediato la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas específicas y se indicaron formalmente las medidas a cumplimentar para avanzar con las actuaciones de rigor derivadas de este procedimiento policial en la avenida Presidente Castillo.