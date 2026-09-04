Conmoción: una nena de dos años murió tras ser mordida por los dogos de su tío

Córdoba volvió a vestirse de luto por la violencia desenfrenada de un ataque canino. Una nena de apenas 2 años murió este viernes tras ser atacada por dos perros dogo argentino en el interior de una vivienda de la zona sur de la capital provincial. La pequeña sufrió lesiones de extrema gravedad que resultaron irreversibles, en un episodio que reabre una herida profunda en la sociedad cordobesa.

El dramático hecho ocurrió durante la mañana dentro del domicilio de un familiar de la víctima. Según los primeros datos de la investigación, los animales pertenecían al tío de la pequeña, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque. Durante el violento episodio, una mujer de 34 años —tía de la niña— también resultó herida con mordeduras en la cabeza, la nuca y el hombro al intentar intervenir. La menor, por su parte, sufrió mordeduras múltiples en la cabeza y en los miembros superiores e inferiores, desencadenando un cuadro crítico inmediato.

La urgencia movilizó a los familiares hacia el Hospital Príncipe de Asturias, donde la pequeña ingresó en estado desesperante. En la guardia del centro de salud sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero el equipo médico logró reanimarla y estabilizarla a tiempo para disponer su derivación de máxima complejidad al Hospital de Niños.

Sin embargo, el escenario en el nosocomio especializado fue desgarrador. La niña ingresó con una hemorragia masiva y fue preparada de inmediato para ingresar a quirófano. Pese a que el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante más de una hora, las severas lesiones sufridas terminaron con su vida, provocando una conmoción profunda entre los propios profesionales de la salud.

El nivel de crudeza de la escena también impactó de lleno en las fuerzas de seguridad que acudieron a la contención del caso: los efectivos policiales que participaron del procedimiento debieron recibir asistencia psicológica tras la traumática intervención.

Una marca desgarradora que se repite

Este trágico desenlace no representa un hecho aislado, sino que se suma a una secuencia desgarradora que azota a la provincia. La muerte de la nena ocurre a menos de un mes del fallecimiento de Salvador, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser atacado por perros pitbull en barrio Suárez.

Al mismo tiempo, la tragedia vuelve a sacudir a la provincia en un contexto de altísima sensibilidad pública, ya que el hecho se produce en pleno desarrollo del juicio histórico por Trinidad Ballesteros, la joven asesinada por dos dogos en 2023, caso por el cual está siendo juzgado José Nieto. Las autoridades judiciales y policiales abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se desencadenó el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.