Frustran robo de camioneta tras persecución y demoran a un adolescente en Catamarca

La madrugada de hoy, exactamente a las 04:10, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida cuando el sistema de emergencias SAE-911 emitió una alerta crucial. De manera inmediata, numerarios pertenecientes a las Comisarías Quinta, Sexta y Novena se desplazaron de urgencia hacia la calle Int. Aparicio Vildoza, situada específicamente entre las arterias Mendoza y San Juan.

Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos policiales mantuvieron un diálogo formal con dos jóvenes presentes en la escena. Los testigos relataron con precisión cómo habían observado a un sujeto extraño a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de color negro. Según el testimonio brindado a las autoridades, el individuo se encontraba en el interior del rodado con aparentes intenciones de sustraerlo. Sin embargo, la presencia de los jóvenes alteró sus planes; al notar que había sido descubierto, el sospechoso decidió abortar la maniobra delictiva, descendió rápidamente del vehículo y emprendió una veloz huida a pie, escabulléndose mediante la modalidad de saltar las tapias de las viviendas colindantes de la zona para evitar ser capturado en el acto.

Persecución táctica y captura del sospechoso

Lejos de dar por perdida la situación, los uniformados desplegaron de inmediato un operativo de rastrillaje y una rápida persecución para dar con el paradero del delincuente que había burlado el perímetro inicial saltando los muros residenciales.

La persecución policial culminó de manera exitosa en las inmediaciones de la calle Provincia del Chaco, ubicada estratégicamente entre Mendoza y Federico Argerich. En dicho sector, los efectivos lograron interceptar y demorar al presunto autor del hecho. Tras la verificación de su identidad y su situación legal, se constató que se trataba de un adolescente de 17 años de edad.

Ante este panorama, la intervención del Estado se activó de manera formal bajo los protocolos correspondientes para menores de edad en conflicto con la ley:

El adolescente demorado fue puesto de manera inmediata a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Se labraron las actas de estilo para documentar el procedimiento formal de aprehensión en la vía pública.

Los pasos legales del damnificado y el cierre del procedimiento

Con el sospechoso ya retenido y puesto a buen recaudo bajo la órbita de la justicia juvenil, las autoridades policiales centraron su atención en la asistencia integral al propietario del vehículo afectado, garantizando que se inicien los canales formales de la investigación judicial.

El dueño de la camioneta Chevrolet S10 de color negro resultó ser un hombre de 49 años de edad. Ante la constatación del intento de robo sobre su bien personal, los numerarios policiales procedieron a invitar formalmente al propietario del rodado a radicar la denuncia penal correspondiente. Dicho trámite legal quedó formalmente asentado para su continuidad investigativa en la Unidad Judicial N° 6, organismo encargado de recibir los elementos probatorios y testimonios que permitirán esclarecer por completo los sucesos acontecidos en las primeras horas de la madrugada.