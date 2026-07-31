Catamarca: aprehendieron a un joven acusado de robarle a su propia hermana

A las 15:30 de la tarde de hoy, personal de la Comisaría Séptima se constituyó en el barrio La Victoria luego de una solicitud realizada por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). La intervención se inició a partir de una situación denunciada por una mujer de 30 años de edad, quien brindó detalles sobre un presunto hecho ilícito ocurrido en el ámbito familiar.

Durante la entrevista mantenida con los efectivos policiales, la mujer manifestó que su propio hermano habría sido quien le sustrajo un parlante marca JBL, de color blanco. Ante esta situación, y siguiendo el procedimiento correspondiente, se la invitó a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7, instancia destinada a formalizar la presentación vinculada al hecho informado.

La actuación policial permitió encauzar la situación mediante las vías institucionales previstas, dando continuidad a las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y poner los elementos correspondientes a disposición de la Justicia.

Aprehensión del presunto autor y recuperación del elemento

Como resultado de la intervención desplegada en el lugar, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del presunto autor del ilícito, identificado con el apellido Vaca, de 26 años de edad.

Además, durante el procedimiento se logró recuperar el elemento que había sido denunciado como sustraído: un parlante marca JBL de color blanco. El objeto recuperado quedó en calidad de secuestro, formando parte de las actuaciones iniciadas a partir del hecho informado.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción

Tras las acciones realizadas por el personal policial, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo desde el cual se indicaron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento.

La participación de la Fiscalía permitió establecer la continuidad de las actuaciones dentro del marco judicial correspondiente, mientras que el personal de la Comisaría Séptima avanzó con las diligencias derivadas de la denuncia y la aprehensión concretada.