Operativo antidrogas en Catamarca: detienen a una mujer y secuestran más de mil ansiolíticos

En la mañana de hoy, un operativo antidrogas realizado en la calle Vicario Segura S/N° de la Capital culminó con la detención de una mujer de 31 años de edad y el secuestro de una importante cantidad de comprimidos de midazolam, además de un teléfono celular.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de las Divisiones Canes Antinarcóticos e Inteligencia, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, en el marco de un despliegue destinado a la detección y secuestro de sustancias vinculadas a la investigación.

La intervención se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre las áreas especializadas, permitiendo concretar el procedimiento en el lugar señalado y avanzar con las actuaciones correspondientes.

La participación del can "Apolo"

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la intervención del can "Apolo", especialmente adiestrado para detectar estupefacientes, cuya participación resultó clave durante las tareas desarrolladas por los efectivos policiales.

Con la asistencia del ejemplar canino, el personal interviniente logró localizar y secuestrar el material hallado durante el procedimiento, reforzando el trabajo coordinado entre las distintas divisiones que participaron del operativo.

Elementos secuestrados

Como resultado del procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre lo incautado se encuentran:

100 blísteres .

. 1.000 comprimidos de midazolam de 15 miligramos .

. Un teléfono celular.

El material quedó bajo resguardo de las autoridades intervinientes para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Intervención de la Justicia Federal

Tras la finalización del operativo, tanto la mujer de 31 años detenida como la totalidad de los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a seguir, dando continuidad al proceso derivado del procedimiento realizado por la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.