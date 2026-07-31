La causa por el presunto maltrato a un niño dio un vuelco: detuvieron a la madre y liberaron al padrastro

La investigación judicial iniciada tras una denuncia por presuntos malos tratos contra un niño de tres años dio un vuelco en las últimas horas. Mientras el padrastro recuperó la libertad, la madre del pequeño quedó detenida por orden del fiscal de Instrucción Ricardo Córdoba Andreatta y será indagada por una acusación de amenazas.

El cambio en la causa se produjo luego de que los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense incorporaran los resultados de las pericias practicadas al menor.

Según trascendió de fuentes judiciales, los estudios realizados no detectaron, al momento de los exámenes, lesiones compatibles con abuso sexual ni con las agresiones denunciadas por el padre del niño. Sin embargo, con los informes periciales ya incorporados al expediente, la Fiscalía resolvió disponer su libertad y avanzar con una nueva línea de investigación.

En ese contexto, la madre pasó a calidad de detenida y será imputada en las próximas horas por el supuesto delito de amenazas, hecho que habría sido denunciado por su expareja durante el desarrollo de la causa.

Más allá del cambio en la situación procesal de los adultos, la investigación continúa y el principal objetivo de la Justicia sigue siendo establecer qué ocurrió con el niño y garantizar su protección. Para ello, el fiscal ordenó nuevas medidas de prueba y la recepción de testimonios que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron responsabilidades penales.