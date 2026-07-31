Una pareja de turistas fue detenida tras intentar robar en una hostería de Catamarca

A las 10:00 de la mañana de hoy, numerarios de la Subcomisaría de El Peñón se constituyeron en una hostería ubicada en esa localidad del departamento Antofagasta de la Sierra, luego de tomar conocimiento de una situación que requería la intervención de los efectivos.

Al arribar al lugar, los uniformados mantuvieron una entrevista con la encargada del establecimiento, una mujer de 28 años de edad, quien brindó detalles sobre un episodio ocurrido en el interior de la hostería.

De acuerdo con lo manifestado por la responsable del lugar, dos personas de ambos sexos habrían intentado cometer un ilícito en el establecimiento. La información aportada permitió a los efectivos avanzar con las actuaciones correspondientes y desplegar el procedimiento en el sitio.

Aprehensión de los presuntos autores

Como consecuencia de la intervención realizada, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del hecho.

Las personas detenidas fueron identificadas como:

Una mujer de apellidos Berón Orbán, de 31 años de edad.

Un hombre de apellido Friangioli, de 43 años de edad.

Según la información proporcionada, ambos individuos son oriundos de la provincia del Chaco y quedaron vinculados a la investigación iniciada a partir del episodio denunciado en la hostería de El Peñón.

La actuación policial permitió concretar la demora de los sospechosos y dar continuidad al procedimiento judicial correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.

Intervención de la Justicia y continuidad de las actuaciones

Luego de la aprehensión, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se impartieron las medidas que deberán adoptarse en relación con el caso.

La intervención de la Fiscalía permitirá avanzar con las diligencias previstas dentro del marco de la investigación, mientras se aguardan las decisiones correspondientes sobre la situación de las personas involucradas.

En paralelo, los efectivos policiales realizaron las actuaciones iniciales vinculadas al hecho ocurrido en el establecimiento y se procedió a invitar a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, paso necesario para formalizar la presentación ante la autoridad judicial.