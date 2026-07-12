Identificaron a la víctima fatal del incendio de una vivienda en El Alto

El incendio que se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la localidad de El Alto dejó como saldo una víctima fatal y una mujer herida que debió ser trasladada para recibir atención médica. El siniestro movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal especializado, quienes trabajaron durante varias horas en el lugar para controlar las llamas y realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 04:30, efectivos de la Comisaría Departamental El Alto fueron alertados sobre un incendio que se estaba produciendo en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial N° 42, frente al Polideportivo Municipal, en esa localidad del departamento homónimo.

Tras recibir el aviso, el personal policial se dirigió de inmediato al lugar y constató que el fuego se propagaba en el interior de un inmueble de dos plantas, donde las llamas ya habían alcanzado importantes dimensiones.

Ante la magnitud del siniestro, los efectivos solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios de la Villa El Alto y, mientras aguardaban su llegada, comenzaron a realizar las primeras tareas destinadas a contener el avance del fuego utilizando los medios disponibles. Estas acciones fueron llevadas adelante con la colaboración de vecinos de la zona, quienes también participaron en los esfuerzos iniciales para intentar disminuir la intensidad de las llamas.

El hallazgo de la víctima

Minutos después arribó al lugar el personal de los Bomberos Voluntarios de la Villa El Alto, que inició las tareas específicas para combatir el incendio. Luego de un intenso trabajo, lograron controlar y extinguir el foco ígneo, permitiendo el ingreso para efectuar una inspección completa del inmueble.

Durante esa recorrida, los intervinientes observaron que en el acceso principal de la vivienda se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino tendido sobre el suelo y sin signos vitales.

Posteriormente, como resultado de las averiguaciones practicadas, se logró establecer que el fallecido era Héctor Mauricio Marioni, de 46 años de edad, quien perdió la vida como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante el incendio.

Una mujer fue rescatada

La información oficial también señala que, antes de que arribara el personal policial al lugar del hecho, un vecino logró rescatar del interior del inmueble a una mujer de 46 años, quien también se encontraba dentro de la vivienda al momento en que se produjo el incendio.

Tras ser puesta a salvo, la mujer fue trasladada inicialmente en un vehículo particular hacia el Hospital local para recibir las primeras asistencias médicas. Debido a su estado, posteriormente fue derivada a un nosocomio de la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, donde continuó recibiendo atención.

Pericias e investigación judicial

Una vez controlada la situación de emergencia, comenzaron las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y a documentar lo ocurrido en el lugar.

En ese marco trabajaron de manera conjunta distintos organismos provinciales, bajo las directivas de la autoridad judicial competente. Entre los equipos que participaron de las tareas se encuentran:

Efectivos de la Comisaría Departamental El Alto.

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Peritos de la Dirección General de Criminalística.

Las actuaciones quedaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, a cargo del Dr. Laureano Palacios, desde donde se impartieron las medidas correspondientes para el avance de la investigación.