Conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol

Un importante operativo de asistencia y seguridad se desplegó en la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 1.316, en la localidad de La Puntilla, departamento Tinogasta, luego de que un conductor perdiera el control del vehículo que manejaba y protagonizara un accidente de tránsito que le provocó lesiones de consideración.

La intervención estuvo a cargo de personal de Defensa Civil de Tinogasta, que acudió al lugar del siniestro para brindar asistencia y coordinar las tareas junto a los demás organismos de emergencia que participaron del operativo. De acuerdo con la información suministrada, el hecho se registró sobre la Ruta Nacional N° 60, en el kilómetro 1.316, dentro de la jurisdicción de La Puntilla.

Por causas que aún son materia de investigación, un hombre de 35 años, que se desplazaba al mando de un automóvil Fiat Cronos, perdió el control del rodado mientras circulaba por ese sector de la ruta.

Tras desviarse de la calzada, el vehículo salió de la vía y terminó impactando de manera violenta contra un cerco perimetral y posteriormente contra un árbol de importantes dimensiones ubicado en la zona. La violencia del impacto provocó importantes daños y dejó al conductor con lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

El conductor fue derivado al hospital

Como consecuencia del accidente, el automovilista sufrió lesiones de consideración, por lo que fue atendido en el lugar por personal de salud que acudió como parte del operativo de emergencia.

Luego de recibir las primeras asistencias, se dispuso su traslado al Hospital Zonal San Juan Bautista, donde continuó recibiendo atención médica. Hasta el momento, la causa que originó la pérdida de control del vehículo continúa bajo investigación.

Amplio operativo de asistencia

Tras el siniestro vial, distintos organismos trabajaron de manera coordinada para asistir al conductor, preservar la seguridad del sector y garantizar el control del tránsito mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. Del operativo participaron Defensa Civil de Tinogasta, Hospital Zonal San Juan Bautista y la Policía Provincial de Catamarca - Unidad Regional N° 5.

Los equipos desplegados realizaron las labores necesarias para atender la emergencia, brindar protección en el lugar del accidente, efectuar el control del tráfico vehicular y garantizar la seguridad de quienes circulaban por ese tramo de la Ruta Nacional N° 60.