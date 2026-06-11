Catamarca: arrestaron a un hombre y secuestraron marihuana y hojas de coca

En el marco de las tareas de prevención y control que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, durante la jornada de ayer numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), junto a efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante procedimientos de inspección en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Recreo, ubicada en el departamento La Paz.

Como resultado de estas tareas de control sobre encomiendas transportadas a través de la terminal, el personal interviniente detectó y procedió al secuestro de paquetes que contenían aproximadamente 6,245 kilogramos de hojas de coca.

La intervención se concretó en el marco de las acciones habituales de fiscalización que desarrollan las unidades especializadas, orientadas a detectar el transporte y circulación de elementos sujetos a control. El hallazgo de esta importante cantidad de hojas de coca constituyó uno de los resultados más significativos de la jornada, motivando la inmediata puesta a disposición de las autoridades competentes.

Intervención en Santa María con participación de menores

En otro procedimiento realizado en la provincia, efectivos del GAUR-Santa María actuaron a requerimiento del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en la ciudad de Santa María, departamento homónimo.

Durante la intervención, los uniformados procedieron a la incautación de envoltorios de plástico que contenían una sustancia herbácea de similares características a la Cannabis Sativa. De acuerdo con la información suministrada, la sustancia era transportada por dos adolescentes de 14 y 15 años de edad, quienes la llevaban en su poder al momento de la actuación policial.

El procedimiento se desarrolló tras el requerimiento efectuado por el GPM, dando intervención a las áreas especializadas en narcóticos para la adopción de las medidas correspondientes. La incautación permitió retirar de circulación los envoltorios hallados y continuar con las actuaciones previstas para este tipo de casos.

Allanamiento en Chumbicha y detención de un joven

La tercera intervención tuvo lugar en el departamento Capayán, donde personal del GAUR-Capayán llevó adelante un allanamiento en el barrio Hipódromo de la localidad de Chumbicha.

Durante el procedimiento, los investigadores procedieron a la detención de un joven de 27 años, además del secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los elementos incautados se encontraban envoltorios de plástico que contenían una sustancia herbácea compuesta por tallos, hojas y flores. Posteriormente, la sustancia fue sometida a la correspondiente prueba de campo, la cual arrojó como resultado que se trataría de 487 gramos de marihuana.

Asimismo, durante el allanamiento se secuestraron:

Un teléfono celular.

Una balanza digital tipo gramera.

Un automóvil Fiat Uno.

Ocho plantines de entre 5 y 15 centímetros de altura de la variedad Cannabis Sativa, que estaban siendo cultivados.

La presencia de estos elementos formó parte de las evidencias reunidas durante el procedimiento efectuado en la vivienda allanada, donde también se concretó la detención del joven involucrado.

Intervención de la Justicia Federal

Tras la finalización de los distintos procedimientos desarrollados en Recreo, Santa María y Chumbicha, los elementos secuestrados y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición del Juzgado Federal competente.

De igual manera, el detenido en el allanamiento realizado en el barrio Hipódromo fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Desde el organismo federal se impartieron las directivas correspondientes para el desarrollo de las actuaciones de rigor, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y en la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder.

Los operativos reflejaron el trabajo coordinado entre distintas áreas especializadas de la Policía de la Provincia, incluyendo al Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales, la División Canes Antinarcóticos y el Grupo de Prevención Motorizada. Como resultado de estas intervenciones se logró el secuestro de 6,245 kilogramos de hojas de coca, sustancias compatibles con Cannabis Sativa, 487 gramos de marihuana, además de elementos vinculados a la presunta actividad investigada, culminando con una detención y la intervención de la Justicia Federal.