Catamarca: arrestaron a un motociclista por circular en estado de ebriedad

Un operativo policial de rutina derivó en el arresto de un joven motociclista y el secuestro de su vehículo en la ciudad de Fiambalá, departamento Tinogasta, luego de que efectivos de la fuerza advirtieran que el conductor circulaba en aparente estado de ebriedad por la vía pública. El hecho se registró en la intersección de las calles Padre Azarelli y Presbítero Luis Arch, una zona de tránsito habitual dentro del ejido urbano de la localidad.

Según informaron fuentes policiales, numerarios de la Comisaría de Fiambalá procedieron a interceptar a un sujeto de apellido Herrera, de 28 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos. Al momento del control, el conductor habría presentado signos compatibles con la ingesta de alcohol, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial para resguardar la seguridad vial y prevenir posibles siniestros.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al arresto del motociclista, en el marco de lo establecido por el Código de Faltas de la Provincia, que sanciona las conductas que ponen en riesgo la integridad propia y la de terceros, especialmente aquellas vinculadas a la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Como parte del procedimiento, el rodado fue secuestrado de manera preventiva y quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que el conductor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones administrativas correspondientes. Desde la fuerza indicaron que se labraron las actas de rigor y que el caso quedó encuadrado como una supuesta infracción contravencional.

Este tipo de intervenciones se enmarca en los controles que se realizan de manera periódica en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención y concientización en materia de seguridad vial. En ese sentido, desde la Policía de la Provincia reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito en rutas y calles urbanas.