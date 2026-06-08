Catamarca: arrestaron a un robacables en La Paz

Un procedimiento policial desarrollado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, permitió recuperar la totalidad de un cable subterráneo que había sido denunciado como sustraído y derivó en el arresto de una persona que estaría relacionada con el hecho investigado.

La actuación tuvo origen a partir de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, quien manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído un total de 70 metros de cable subterráneo. A partir de la presentación formal realizada por el damnificado, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo iniciaron las tareas investigativas correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho y recuperar los elementos denunciados.

Las averiguaciones realizadas por los numerarios permitieron reunir elementos que derivaron en la ejecución de medidas concretas en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la causa que se encuentra bajo investigación judicial.

Registro domiciliario en el barrio La Calera

Como parte de las tareas investigativas, los efectivos policiales llevaron a cabo un registro domiciliario en el barrio La Calera, ubicado en la ciudad de Recreo.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar 35 metros del cable subterráneo denunciado como sustraído, elemento que quedó formalmente en calidad de secuestro para ser incorporado a la causa judicial. En el mismo operativo, los policías procedieron al arresto de un hombre de apellido Chávez, de 36 años de edad, quien tendría relación con el hecho que es materia de investigación.

La medida representó un avance significativo en la pesquisa, ya que permitió recuperar parte del material denunciado y avanzar sobre una de las personas que estaría vinculada con el episodio delictivo.

Hallan el resto del cable sustraído

Las tareas de investigación no concluyeron con el primer procedimiento. De acuerdo con la información oficial, los efectivos continuaron desarrollando diligencias orientadas a localizar el resto del material denunciado. En ese contexto, los policías realizaron nuevas actuaciones en el barrio Hospital de la misma ciudad, donde lograron recuperar los 35 metros restantes del cable subterráneo que habían sido sustraídos.

Al igual que en el procedimiento anterior, el material encontrado fue incautado y puesto a disposición de la Justicia, completándose así la recuperación de la totalidad de los 70 metros de cable denunciados por el damnificado.

La recuperación integral del elemento sustraído constituyó uno de los resultados centrales del operativo, ya que permitió restituir la totalidad del material que había sido objeto del ilícito denunciado.

Tras las actuaciones realizadas y los procedimientos concretados en los distintos barrios de la ciudad de Recreo, el hombre arrestado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Según se informó, Chávez, de 36 años, fue alojado en la seccional policial y quedó a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que interviene en la causa y que continuará con las actuaciones procesales correspondientes.